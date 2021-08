İlkadım Belediyesi'nden orman teşkilatına destek Başkan Demirtaş: “Bölgeye giden araçlarımız Samsun’a döndü” Orman İşletme Müdürü Özkolay: "Bölgede kuru hava, aşırı sıcak ve rüzgar yangını tetikliyor"

– İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, canla başla çalışarak orman yangınlarına müdahale eden orman teşkilatı personellerine emekleri için teşekkür etti.

Türkiye genelinde birçok ilde çıkan orman yangınlarının çoğu söndürüldü ve kontrol altına alındı. Samsun Orman İşletme Müdürlüğü de orman yangını bölgesinde 4’er kişiden oluşan 10 ekiple sürekli olarak destek veriyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun Orman İşletme Müdürlüğü personellerine yangında hayatını kaybedenler için taziyelerini sunarken, emekleri için de teşekkür etti.



“Bölgeye giden araçlarımız Samsun’a döndü”

Samsun’dan giden ekiplerin yangınların kontrol altına alınmasının ardından şehre döndüğünü ifade eden Necattin Demirtaş, “Ülkemizin tamamında 200’ün üzerinde orman yangınları vardı. Biz de İlkadım Belediyesi olarak Antalya Manavgat’ta meydana gelen yangının söndürülmesi için araçlarımızı Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bölgeye göndermiştik. Yağışların da etkisiyle ormanlık alanlarda yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bizim ekiplerimiz de dün itibarıyla geri döndüler. Yangın söndürmede mücadelenin başını çeken Orman İşletme Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirdik. Yangınlarda 8’e yakın can kaybı yaşandı. Birçok hayvan ve ağaç da yangından zarar gördü. Canla başla çalışan ormancılarımıza hem hayatını kaybeden arkadaşlarımızı yad edelim hem de birlik beraberliğimizin bir nişanesi olsun diye ziyarette bulunduk. Emekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.



“Samsun’da 40 kişilik 10 ekip bölgede yangına müdahale ediyor”

10 ekipten oluşan 40 personelin yangın bölgesinde orman yangınlarına müdahalede bulunduğunu dile getiren Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay, “Bu zor günlerde bizlere verdiğiniz manevi ve diğer desteklerden ötürü orman teşkilatı olarak teşekkür ediyoruz. Samsun’dan orman yangınlarına 10 ekip ve her bir ekipte de 4’er personel olmak kaydıyla 40 kişi ile mücadeleye dönüşümlü olarak devamlı katılıyoruz. Bu mücadelemizde halk ve sizlerin verdiği desteklere de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Demirtaş’ın merak ettiği soruları da yanıtlayan Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay, “Kozalağın patlayıp, fırlama özelliği var. 13 km uzaklık ya da nereye kadar fırlayacağı belli olmuyor. Burada en önemli faktör, yangın bölgesinde anormal derecede bir hava sıcaklığı var. Yangını tetikleyen faktörlerden rüzgar da bölgede hiç durmuyor. Bu tarihlerde normalde yüzde 30’un üzerinde olması gereken nem oranı ise yüzde 5’e kadar düştü. Kuru havada 50 dereceye varan sıcaklıklar olunca her şey yangını tetikleyici bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Rüzgar da yayılma hızını oldukça arttırıyor. Örneğin tepeye çıkmış bir yangının küllerini her yana dağıtıyor. Ufacık bir kıvılcım bile her yönde yangın için tehdit oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.