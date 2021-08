OMÜ’den tanıtım atağı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), üniversite tercihleri öncesi tanıtım faaliyetlerini artırdı.

OMÜ 20 Ağustos’ta sona erecek üniversite tercihleri öncesi çeşitli etkinlik ve fuarlara katılarak aday öğrenci ve velilerin sorularını yanıtladı. Çeşitli etkinliklerle online ve yüz yüze fuarlarda yer alan OMÜ görevlileri, öğrencilerin merak ettikleri konularda sorularına cevap vererek Üniversite’yi tanıttı.



YÖK’ün gerçekleştirdiği sanal fuarlara katıldı

OMÜ, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), Türk üniversitelerini yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtmayı amaçladığı "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı"na katıldı. Etkinlikte OMÜ’nün de aralarında bulunduğu Türk üniversiteleri, 180 ülkenin yükseköğretim çağındaki potansiyel öğrencilerine, görsel ve işitsel materyal ve canlı bağlantı ve anlık ileti yoluyla tanıtım yaptı.

OMÜ, ikinci online fuarda tercih yapacak adaylar için üniversitelerin dijital ortamda tanıtılmasına yönelik YÖK tarafından düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı”na katıldı. YÖK'ün koordinesinde 200 yükseköğretim kurumunun katılımıyla gerçekleştirilen sanal fuarda yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yaparak, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirdi.



‘15. OMÜ Tanıtım Günleri’yle dikkat çekti

OMÜ, her yıl düzenlediği tanıtım günleri etkinlikleri Samsun’un Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi’nde yapıldı. Üniversite adayları ve vatandaşların yoğun ilgisini gören 15. OMÜ Tanıtım Günleri’nde sportif ve kültürel faaliyetlerinin yanında Üniversite’nin tanıtılması hedeflendi.

15. OMÜ Tanıtım Günleri’nde; okul ve meslek tanıtımları, söyleşiler, konser, dinleti, spor, gösteri ve eğlenceli etkinlikler yer aldı. OMÜ; 18 fakültesi, 1 yüksekokulu, 1 devlet Konservatuvarı, 11 meslek yüksekokulu ile tanıtım gününde yer aldı. Tanıtım gününde ayrıca; kariyer ve sağlık sohbetleri, Erasmus+ başta olmak üzere yurt dışı imkânlarını anlatıldı, Uluslararası İlişkiler standı ile birçok imkân hakkında bilgi verildi.

OMÜ, tanıtım etkinlikleri kapsamında AVM’de açtığı stantla, üniversite adayı gençlerin ve ailelerinin sorunlarını yanıtlayarak OMÜ’nün bölüm ve olanakları hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, Devlet Konservatuvarı gibi fakülte ve meslek yüksekokul yetkililerinin görev aldığı stant, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.



OMÜ, İstanbul, Ankara ve İzmir’de

Çeşitli etkinlikler ve tanıtımların ardından OMÜ, üniversite adaylarına Samsun’u ve üniversiteyi tanıtmak amacıyla EKET Fuar’ın İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlediği fuarlara katıldı. Katılımcılardan yoğun ilgi gören OMÜ temsilcileri, aday öğrencilerin OMÜ’yü tercih etmeleri konusunda onlara yardımcı olarak, merak ettiği soruları yanıtladı.



Aday öğrencilere yönelik web adresi hazırlandı

Üniversitemizi tercih etmek isteyen adaylar, OMÜ’yü tanıtmak için oluşturulan aday.omu.edu.tr web adresinden fakülteler, puanlar, yurt imkanları olmak üzere her türlü bilgiye ulaşabilecek.

