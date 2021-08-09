8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) ve 19 Mayıs Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek yaptığı çalışma neticesinde ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A.(28) isimli şahsın JABS/KEP programlarından faydalanılarak yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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