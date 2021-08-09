Çarşamba Belediyesi tercih döneminde de öğrencilerin yanında

Çarşamba Belediyesi, Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi ile üniversite tercihi yapan öğrencilere rehber oluyor.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite hayali kuran öğrencilerin tercih maratonu başladı. Çarşamba Belediyesi, üniversite adaylarının geleceklerini şekillendirecek olan bu süreçte ücretsiz danışmanlık hizmeti vererek adaylara rehber oluyor. Çarşamba Belediyesi, Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi ile 9 Ağustos Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 08.0017.00 saatleri arasında üniversite tercihi yapacak adaylara en doğru tercihleri yapabilmeleri adına ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlıyor.



“Üniversite yolunda atacakları tüm adımlarda yanlarındayız”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, üniversite yolunda adayların atacağı tüm adımlarda yanlarında olduklarını belirterek, “Gençlerimiz, üniversite adaylarımız büyük çabalar gösterip çalışarak sınavlarını tamamladılar. Şimdi önlerinde tercih maratonu var. Biz, gençlerimizin geleceklerini şekillendirecekleri bu dönemde Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezimiz ile yanlarındayız. Üniversite adaylarımızın hayallerindeki mesleklere ulaşabilmesi adına uzman kadromuzla gençlerimizin yetenekleri, istekleri, puanları gibi birçok etkeni değerlendirerek yol gösteriyoruz. Üniversite yolunda atacakları tüm adımlarda yanlarındayız” dedi.



“Çarşambamızı da tercih edebileceklerini unutmasınlar”

Çarşamba’da üniversite altyapısının oldukça geliştiğini ifade eden Başkan Doğan, “Çarşamba’mızda İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Ticaret MYO gibi Ondokuz Mayıs Üniversitemizin önemli fakülte ve meslek yüksekokullarına ev sahipliği yapıyor. Bir şehrin gelişiminde üniversitenin, üniversite öğrencilerinin katkısı büyük. Gençlerimizin burada hem eğitim süreci olarak hem de kültürel olarak büyük kazanımlar sağlayacağına eminiz. Bu manada adaylarımız Çarşamba’mızı da tercih edebileceklerini unutmasınlar” diye konuştu.

YKS tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.

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