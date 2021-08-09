Ormana yıldırım düştü

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırım sonrası çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Çarşamba ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler gökyüzüne hakim oldu. Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde sağanak yağış sonucu yıldırım düşmesi olayı yaşandı. Ormanlık alana düşen yıldırım, ormanda yangına sebep oldu. Çıkan yangın mahalle sakinlerinden Sevgi Canlı’nın yükselen alevleri fark etmesi üzerine ormanlık alana koşarak yangını söndürmek için mücadele verdi. İtfaiye ekiplerine durumun bildirilmesi üzerine olay yerine intikal eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yangını büyümeden söndürdüler.

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