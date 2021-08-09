Sağanaktan etkilenen mevsimlik tarım işçilerine sıcak yemek ve yatak desteği

Samsun Terme'de çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçileri, sağanak yağış dolayısıyla spor salonuna yerleştirildi. Burada tarım işçilerine sıcak yemek ve yatak verildi.
Samsun'un Terme ilçesinde yaşanan yoğun yağış sonucunda bazı mahalle ve tarım alanlarında su baskınları yaşandı. Bazı mevsimlik tarım işçileri ise yağıştan olumsuz etkilendi. Kaldıkları çadırlar su geçirmeye başlayınca yaklaşık 100 mevsimlik tarım işçisi Terme Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan Terme Spor Salonu'na yerleştirildi. Burada işçilerin yemekleri Terme Belediyesi tarafından, yatakları ise Terme Kaymakamlığı koordinasyonunda AFAD tarafından karşılandı.
Mevsimlik işçiler kendilerine yapılan hizmetler karşısında teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.