Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyon: 11 gözaltı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Samsun merkezli İstanbul'u da kapsayan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik değişik tarihlerde yaptıkları takip ve çalışmalarda toplamda 29 bin 329 adet sentetik ecza hap, 295,45 gram esrar maddesi, 2 adet 9 mm çapında tabanca ve 117 adet 9 mm çapında dolu fişek ele geçirdi.

Narkotik ekiplerince yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde yakalanan şüpheli şahıslarla birlikte hareket ettikleri tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bu sabah Samsun merkezli olmak üzere İstanbul'u da kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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