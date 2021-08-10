Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

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Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Samsun'da 47 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kaya'dan (47) uzun zamandır haber alamayan yakınları evine gitti. Kaya'nın kapıyı açmaması üzerine hayatından endişe eden yakınları durumu polise haber verdi. Çilingir yardımıyla evin kapısı açılarak içeri girildi. Eve giren polis ve yakınları Mustafa Kaya'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Kaya'nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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