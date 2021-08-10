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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fırınlara şafak denetimi: 8 fırına ceza

İHA

Fırınlara şafak denetimi: 8 fırına ceza

Samsun’da İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri fırınlara saat 05.00’te yaptığı şafak denetiminde 8 işletmeye ceza yazdı, 17 işletmeye eksiklerini tamamlaması için uyarı verdi.
İlkadım Belediyesi zabıta ekiplerince saat 05.00’te başlayan denetimde 25 fırın denetlendi. Denetimlerde ekmek gramajı, hijyen, vergi levhası ve çalışama ruhsatına bakıldı. 8 fırına ceza yazılırken, eksikleri olan 17 işletmeye ise uyarılar yapıldı.

“Ben zam yapmadım, eski fiyattan satıyorum”
Vatandaştan gelen şikayeti değerlendiren zabıta ekipleri Hançerli Mahallesi’nde bulunan bir fırına denetim gerçekleştirdi. Gramaj eksikliği ve bağlı bulunduğu Fırıncıların Odası’nın fiyat tarifesine uygun satış yapmadığı belirlenen fırın sahibinin verdiği cevap ise zabıta ekiplerini şaşırttı. Zabıta ekiplerini yanında getirdiği tartı ile tarttığı, 230 gram olması gereken ekmeği 200 gram olarak 1,5 TL’den satışa sunan işletmeye ceza kesen ekiplere kendini savunan fırın sahibi, “Ben zam yapmadım. Eski fiyattan ekmeği satışa sunuyorum. O zaman halk ekmek nasıl uygun fiyata ekmek satıyor? Tarım Müdürlüğüne gidip bu konuyu araştıracağım” ifadelerini kullandı.

“Halkın yediği ekmeğin hijyen kalitesi önemli”
Halkın yediği ekmeğin hijyenik şartlarda üretilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İşletmelerimizin birçoğu gerekli uyarılar yapıldıktan sonra eksikliklerini gideriyor. Biz hem denetim yapıyoruz hem de esnafımıza bu konuda rehberlik ediyoruz. Amacımız vatandaşın sağlıklı gıdalarla beslenmesini sağlamak. Halkın sağlığı her şeyden önemlidir. Bu konuda fırın sahiplerinin de oldukça duyarlı olması, ilçe halkına yakışır hizmet vermesi oldukça önemli. Halk sağlığıyla oynayan işletmeler olursa bunlara gerekli yaptırımlar ve cezalar uygulanacak. Gerekirse işletmeler kapatılacak. Esnaflarımızdan isteğimiz, kendi sofralarında bir gıdayı nasıl görmek istiyorlarsa vatandaşa da onu üretip satsınlar” dedi.

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