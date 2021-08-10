20 bin kişinin GBT’si sorgulandı, aranan 40 kişi yakalandı

Samsun’da polis tarafından 20 bin 550 kişinin GBT sorgusu yapılarak aranan 40 şahıs yakalandı.

0608 Ağustos tarihleri arasında Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri tarafından denetim ve yol uygulamaları yapıldı. Yapılan şok uygulamalarda 20 bin 803 şahsın HES kodu sorgulanarak, HES ihlal eden 2 şahsa (pozitiftemaslı) işlem yapıldı. 20 bin 550 şahsın GBT sorgusu yapıldı, aranan 40 şahıs yakalandı. 14 şahsa adli işlem uygulandı. 42 şahsa idari işlem yapılarak 4 bin 168 TL para cezası uygulandı. 4 bin 149 araç kontrol edildi, 36 araca 21 bin 90 TL para cezası yazıldı. 310 iş yeri kontrol edildi. 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 11 adet mermi, 24 adet kesici/delici alet, 43,45 gr esrar, 24,03 kannabinoid, 11,84 metamfetamin, 107 adet ekstazi, 1318 adet sentetik ecza hap, 3 kök kenevir bitkisi, 250 TL uyuşturucudan elde edilen para ele geçirildi. Trafik yönünden 8 bin 256 araç ve sürücü kontrol edildi, 2 bin 304 araç ve sürücüye 961 bin 65 TL cezai işlem uygulandı, 161 araç trafikten men edildi.

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