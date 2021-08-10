OMÜ Hukuk Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi’nin, pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda katılımcıyla düzenlenen ve online olarak da yayınlanan 20202021 yılı mezuniyet törenine katılarak, genç hukukçuların heyecanına ortak oldu.

Hukuk Fakültesi’ne ismini veren bilim ve hukuk insanı Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in kişiliği, fikirleri ve mücadelesinin yeni mezun olan genç hukukçular için yol gösterici olacağına inandığını belirten Vali Dağlı, devletlerin, adalet üzerinde yükselerek geliştiğini ve güçlendiğini vurguladı. Dağlı, ’Adalet mülkün temelidir’ prensibini rehber edinmeleri temennisiyle; mezuniyetlerinin ardından hakim, savcı ve avukat olarak ülkede hukukun üstünlüğünün sağlanması ve kamu vicdanının razı olacağı şekilde adaletin tecelli etmesi adına gayret gösterecek olan hukukçulara meslek hayatlarında başarılar diledi.

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