Bafra’da 'rayiç belgesi' protokolü

Bafra Belediyesi tarafından verilen emlak rayiç değeri belgesi hizmeti, Bafra Belediye Başkanlığı ile Bafra Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle doğrudan Bafra Tapu Müdürlüğü’nden de alınabilecek.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Bafra Tapu Müdürü İsmail Karataş arasında protokol imzalandı. Başkan Hamit Kılıç yaptığı açıklamada, “İmzaladığımız protokol gereği; belediyeye vadesi geçmiş borcu bulunmaması şartı ile emlak rayiç değeri belgesi, tapu müdürlüğü tarafından da vatandaşlara verilebilecek. Yapılan protokolle, tapu müdürlükleri ve belediye birimlerindeki işlem yoğunluğunu azaltmak, işlem süreçlerini kısaltarak verimliliği artırmak ve sürekli kılmak, tapu ve belediye hizmetlerinin etkin, hızlı ve güvenli sunulması hedefleniyor. Protokolün hayata geçmesiyle birlikte, hem tapu müdürlüğündeki hem de belediyede ki iş yoğunluğu azalarak işlem süresi kısalmış olacak. Elektronik ortamda yapılabilecek işlemlerle personelin iş yükü azaltılarak, çalışan ve vatandaş memnuniyeti sağlanacak. Böylece tapu işlemlerinde tapu harcına esas olmak üzere talep edilen emlak beyan değerinin ilgililerince elde alınarak ibraz edilmesindeki zaman kaybı ortadan kaldırılarak, bu belgenin güvenli elektronik ortamdan temin edilmesi sağlanacak” dedi.

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