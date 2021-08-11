Çocuklarda uzun süreli ishale dikkat

Yazın çocuklardaki ishal belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Taneri, “Çocuk yeterince beslenemediği ve sıvı alamadığı için vücudundaki gerekli sıvı miktarı dengelenemez. Önlem alınmadığında ise vücuttan fazla miktarda sıvı kaybı olarak yaşamı tehdit eden ciddi tablolar ortaya çıkar” dedi.

Uzmanlar yaz aylarında polikliniklere başvuran çocuk hastaların şikâyetlerinin çoğunun ishal kaynaklı olduğuna dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle bazı yiyecek ve içeceklerin uygun şartlarda saklanamamasının bakteri, virüs ve parazitlerin gıdalarda üremesi için uygun ortam oluşturduğunu ifade eden Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Buket Taneri, bu gıdaların tüketilmesiyle şikâyetlerin ortaya çıktığını vurguladı.

Mikropların ağız yoluyla alınması, bağırsakta yerleşip, çoğalmasıyla ishal başladığına dikkat çeken Uzm. Dr. Buket Taneri, “İshal mikrobu genellikle, iyi yıkanmamış sebze meyvelerin tüketilmesi, enfekte havuz veya deniz suyunun yutulması ve el hijyenini tam olarak öğrenememiş küçük çocuklara sık bulaşır. İshal belirtilerinin, eğer kişi az miktarda bir sıvı kaybetmişse daha çok susuzluk olarak kendini gösteren şikâyetlerin, orta derece bir sıvı kaybında ise ağızda kuruma, huzursuz ruh hali ve idrar miktarında azalma gibi belirtiler de gösterebilir” diye konuştu.

İshalin en sık rastlanan belirtilerinin sıvı ve bol miktarda dışkılama, dışkılama sayısının artması, bulantı, kusma, ateş, karın ağrısı, halsizlik olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Buket Taneri, “İshal ve kusma şikâyeti artması durumu vücuttan su ve tuz kaybına neden olabileceğinden bu şikâyetleri olan çocukların zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna go¨tu¨ru¨lmesi gereklidir. Tedavide ana hedefin sıvı ve tuz kaybının düzeltilmesidir. İshal döneminde anne sütü ile beslenen bebeklerin bol anne sütü alması; ek gıda ile beslenen çocukların probiyotik yoğurt, muz, patates, pirinç gibi besinleri tüketmesi çok önemlidir. Çocuklarda bol su, ayran, meyve suyu gibi içecekler verilerek kaybedilen sıvının tekrar alınması sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.



Fazla sıvı kaybı yaşamı tehdit ediyor

İshal ile birlikte kusma olmasının vücutta ciddi oranda sıvı elektrolit kaybına yol açabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Buket Taneri, şunları söyledi: “Çocuk yeterince beslenemediği ve sıvı alamadığı için vücudundaki gerekli sıvı miktarı dengelenemez. Önlem alınmadığında ise vücuttan fazla miktarda sıvı kaybı olması durumunda yaşamı tehdit eden ciddi tablolar ortaya çıkar. Bu nedenle çocuğunuzda bu şikâyetler varsa vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz."

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