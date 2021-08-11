Boğulma tehlikesi geçiren genç yaşam mücadelesini kaybetti

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki genç, yaşam mücadelesini kaybetti.

21 Temmuz günü Bafra'dan Yakakent'e giden Atıf Özbakır(20), ailesi birlikte serinlemek için denize girdi. Denize giren aile havanın rüzgarlı olması ve denizin dalgalı olması sebebiyle boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçiren aileden kız kardeş ve anne, Yusuf Musaoğlu isimli bir genç tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Atıf Özbakır ise yaklaşık 15 dakika suda kaldıktan sonra sudan çıkarıldı. Samsun'a sevk edilen Atıf Özbakır, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetti.

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