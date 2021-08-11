(ÖZEL) Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası´na hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası´na hazırlanıyor

DHA

(ÖZEL) Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası´na hazırlanıyor


Tayfur KARA Mustafa İNAN / ÇARŞAMBA (Samsun) (DHA) Samsun'da 20 kişilik kano takımı, 13-15 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Durgunsu Kano Şampiyonası için sıkı bir antrenman yapıyor. Sporcular, başarılı olmak için Yeşilırmak Nehri'nde dakikalarca kürek çekiyor.
Türkiye Kano Federasyonu tarafından 13-15 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Durgunsu Kano Şampiyonası düzenlenecek. Eskişehir'de yapılacak yarışlara, Samsun´dan yaşları 10 ila 16 arasında değişen 20 sporcu katılıyor. Aralarında milli takıma davet edilen Resul Aydın ve Serhat Seven gibi başarılı isimlerin de yer aldığı sporcular, şampiyonada başarılı olmak için sıkı bir antrenman yapıyor. Çarşamba ilçende bulunan Yeşilırmak Nehri'nde her gün antrenman yapan sporcular, dakikalarca kürek çekiyor.
"SIKI BİR ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ"
Kano Samsun Bölge Antrenörü İbrahim Ercan, Türkiye Şampiyonası'na sıkı bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "10 gün önce yapılan yarışlarda iki sporcumuzu milli takıma davet ettiler. Kampta da başarılı olurlarsa ülkemizi yurt dışında temsil edecekler. Biz 4 yıldır burada, Yeşilırmak nehri üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim branşımız durgunsu olarak geçtiği için burası bize çok uygun. Belediye Başkanımız Halit Doğan ve Federasyon Başkanımız Alper Cavit Kabakçı, bizlere gerekli olan destekleri sağlıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
"TATLI SUDA ÇALIŞMAK AVANTAJLI"
Tatlı suda çalışmanın kendilerine avantaj sağladığını da ifade eden Ercan, "Biz tatlı su üzerinde çalışıyoruz. Tatlı suyun da kaldırma kuvveti daha azdır ve sporcuyu zorlar. Bu nedenle de gittikleri yarışmalarda başarı elde etme olanakları artar. Mesela burada 1000 metreyi 4 dakikada çekebiliyorsa gittiğimiz başka bir yerde 3 dakika 50 saniyede çekebiliyor. Burada geçici olarak çalışıyoruz. Yine bu bölgede yapılmakta olan Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk ve tek durgunsu kanal projesi var. İnşallah yakın zamanda tamamlandığında orada daha iyi çalışmalarla daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.
"İDDİALI HAZIRLANIYORUZ"
Milli takıma davet edilen Serhat Seven ise şampiyonaya iddialı hazırlandıklarını belirterek, "16 yaşındayım ve 2,5 yıldır kano sporuyla uğraşıyorum. Sıkı bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Orada 200, 500 ve 1000 metre yarışlarına gireceğiz. Bu takımda yer almaktan çok mutluyum. Birbirimize destek oluyoruz, uyum içerisinde çalışıyoruz. Yorucu bir spor yapıyoruz. Bizim K ve C serisi yarışlarımız var. İki serinin de kendine göre zorlukları oluyor. Bizler sıkı çalışarak bu zorlukları aşıyoruz. Hedefimiz olimpiyatlar. Gelecek yıllarda yapılacak olimpiyatlara katılmak için dereceler almayı istiyoruz. Bulunduğumuz noktadan daha ileriye gitmek için daha çok çalışacağız" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan drone detayları
Detaylar
- Kano Samsun Bölge Antrenörü İbrahim Ercan röportajı
Serhat Seven röportajıDHA-Spor Türkiye-Samsun / Çarşamba Tayfur KARA Mustafa İNAN
2021-08-11 10:57:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özdemir: "Tüm gayretimiz Havza için"
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: "Tüm gayretimiz Havza için"
Boğulma tehlikesi geçiren genç yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren genç yaşam mücadelesini ...
Çocuklarda uzun süreli ishale dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda uzun süreli ishale dikkat
Diomande, Samsunspor’da Samsunspor’un 19. transferi Ismael Diomande oldu
YEREL HABERLER Diomande, Samsunspor’da Samsunspor’un 19. transferi ...
Başkan Demir: "Çok çalışarak hizmet üretiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demir: "Çok çalışarak hizmet üretiyoruz”
Aynı Göğün Yıldızları ‘Açık Sahne’de buluşacak
YEREL HABERLER Aynı Göğün Yıldızları ‘Açık Sahne’de buluşacak
Bafra’da 'rayiç belgesi' protokolü
YEREL HABERLER Bafra’da 'rayiç belgesi' protokolü
OMÜ Hukuk Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER OMÜ Hukuk Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı
Başkan Deveci: “Zor bir dönemden geçiyoruz” CHP bölge toplantısı Samsun’da yapıldı
YEREL HABERLER Başkan Deveci: “Zor bir dönemden geçiyoruz” CHP bölge ...
Taşkın riski oluşturan Terme Çayı güzergahı imar planına işleniyor
YEREL HABERLER Taşkın riski oluşturan Terme Çayı güzergahı imar ...
Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Bakary Sako Samsunspor'dan ayrıldı Bakary Sako 1 hafta daha denenmeyi kabul etmedi
YEREL HABERLER Bakary Sako Samsunspor'dan ayrıldı Bakary Sako 1 ...
Samsun Üniversitesi Roket Takımı IREC2021'de ikinci oldu
YEREL HABERLER Samsun Üniversitesi Roket Takımı IREC2021'de ikinci ...
Çocuklarda ishal durumunda yapılması gerekenler
YEREL HABERLER Çocuklarda ishal durumunda yapılması gerekenler
Vali Dağlı: "Tedbirli ve teyakkuz halinde olmalıyız" Samsun’da aşılama durumu, sel ve orman yangını riski masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Tedbirli ve teyakkuz halinde ...
İstihdamın kapıları Canik’te açılıyor
YEREL HABERLER İstihdamın kapıları Canik’te açılıyor
20 bin kişinin GBT’si sorgulandı, aranan 40 kişi yakalandı
YEREL HABERLER 20 bin kişinin GBT’si sorgulandı, aranan 40 kişi ...
Samsun Üniversitesi tercih günleri
YEREL HABERLER Samsun Üniversitesi tercih günleri
Samsun’da uyuşturucu operasyonları: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun’da uyuşturucu operasyonları: 14 gözaltı
Fırınlara şafak denetimi: 8 fırına ceza
YEREL HABERLER Fırınlara şafak denetimi: 8 fırına ceza
Samsun Karadeniz Bölgesi’nde aşılamada 11. sırada Karadeniz’de aşı ortalaması en yüksek il Amasya, en düşük il ise Gümüşhane
YEREL HABERLER Samsun Karadeniz Bölgesi’nde aşılamada 11. ...
Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyon: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyon: 11 gözaltı
Bu sene palamut yerine hamsinin senesi olacak
YEREL HABERLER Bu sene palamut yerine hamsinin senesi olacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.