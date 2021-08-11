Samsun'da sahte savcı 49 bin 300 lira dolandırdı

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Samsun'da kendisini savcı olarak tanıtan kimliği belirsiz bir dolandırıcı bir kişinin 49 bin 300 lira parasını alarak dolandırdı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Z.'yi (56) telefonla arayan kimliği belirsiz dolandırıcı kendisini savcı olarak tanıtarak Hasan Z'yi korkutup, kandırdı ve 49 bin 300 lira parasını alarak dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan Hasan Z. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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