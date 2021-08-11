Karadeniz Bölgesi’nde normalleşmeyle birlikte turizm hareketliliği Toktaş: "Son yılların en yoğun trafiğini yaşıyoruz"

Samsun’da son günlerde yerli ve yabancı turist hareketliliği yaşanıyor. Turizmciler bu durumun sebebinin ise orman yangınları olmadığına, pandemi sonrası normalleşmeye bağlı olarak geçen yıl tatile çıkamayan vatandaşların ciddi şekilde Karadeniz’e gelmesine bağladı.

Son günlerde ülkenin Akdeniz ve Ege Bölgelerinde çıkan orman yangınları turistlerin farklı destinasyonlar aramasına sebep oldu. Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş, orman yangınlarından dolayı vatandaşlarda özellikle Karadeniz Bölgesi’ne doğru bir yönelmenin olmadığını açıkladı. Karadeniz Bölgesi’nde daha çok kültür gezilerinin olduğuna dikkat çeken Murat Toktaş, normalleşmeyle birlikte mutlu, olumlu bir 2 ay geçirdiklerini söyledi.



"Karadeniz ve Akdeniz, Ege Bölgeleri farklı destinasyonlar"

Karadeniz Bölgesi’nde daha çok kültür gezilerinin yapıldığını ifade eden Başkan Murat Toktaş, “Manavgat’ta başlayan yangın Ege Bölgesi’ne kadar ne yazık ki uzadı. Buradaki tatilcilerin bir kısmı geri dönerken bir kısmı ise yangından etkilenmeyen bölgelere yönelmeye başladı. O destinasyonları kullanmaya başladılar. Bazı turistler il içerisinde bir değişime uğradılar. Manavgat Bölgesi’nde Lara, Belek bölgelerine geçenler oldu. Karadeniz Bölgesi ile Akdeniz, Ege Bölgeleri çok farklı. Biz kültür turu ağırlıklı bir turizm yapıyoruz. Biz de kum, güneş, deniz biraz zayıf, daha çok yeşille iç içeyiz. Ege ve Akdeniz’e indiğiniz zaman eğlence, kum, deniz, güneş ağırlıklıdır. Bu ikisi farklı destinasyonlardır. O bölgede olan yerli ve yabancı turistler kum, güneş ve deniz ihtiyacını etkilenmeyen başka destinasyonlar da aramaya başladılar. Bir kısmı da evlerine tekrardan geri dönerek sıfırdan bir planlama yaptıklarını hem otelci arkadaşlarımızdan hem de acentelerimizden duyuyoruz" dedi.



“Karadeniz Bölgesi’ni planlayan tatilcilerin ciddi talebiyle karşılaştık”

Haziran ve temmuz aylarındaki yoğunluğa dikkat çeken Murat Toktaş, "Geçen sene malum pandeminin en göbeğindeydik. Ciddi bir şekilde kısıtlamalarla birlikte insanların seyahat yapma imkanı yoktu. Karadeniz Bölgesi de bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmişti. Özellikle yurt dışından gelen gurbetçilerimiz bu bölgenin insanları da gelmemişti. Yurt içi hareketliliği olmamıştı. Bu sene ise temmuz ayı itibarıyla özellikle bayram arifesinde sonra ciddi bir hareketlilik oldu. Hem Kurban Bayramı için bu tarafa gelen hem de geçen sene tatile çıkamayan ve tatil için Karadeniz Bölgesi'ni planlayanların ciddi bir talebine uğradık. Son yılların en yoğun trafiğini yaşıyoruz. Sektör olarak olumlu, mutlu bir 2 ay geçiyoruz. 1415 ayın üzerine bu nefes almamıza sebebiyet verdi. Beklentimiz ise ağustos ayının sonuna kadar bu hareketliliğin devam etmesidir. Akabinde okulların açılmasıyla birlikte yavaş yavaş çekilmeler başlayacaktır. Son aylarımızı Anadolu’daki diğer şehirler gibi şehirde ticari hareketlilikten alıyoruz. Ticarette olabilecek hareketlilikle birlikte eski günlere döneceğimize ve 2022 Nisan, Mayıs gibi de artık tamamen normalleşeceğimizi umut ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Ege ve Akdeniz’in en büyük sermayesi deniz ve doğadır”

Yangınlardan dolayı üzüntülerini dile getiren Murat Toktaş, “Son dönmelerde Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki süren yangınlar her vatandaş gibi bizleri de üzdü. Ayrıca Ege ve Akdeniz’in biliyorsunuz en büyük sermayesi deniz ve doğasıdır. İnanıyoruz ki en kısa zamanda eski haline çevrilecektir. Bununla ilgili devletimiz ve yerel yönetimler ciddi şekilde adımlarını atmaya başladılar. Oradaki yaraların sarılacağına inanıyorum. Oradaki yaşanan olaylardan dolayı turist durumunda bir kayma olmadı. İnsanlar evet, o bölgelerden tahliye oldular ama yine tahminen en kısa sürede oralara geleceklerdir” ifadelerini kullandı.

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