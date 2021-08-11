Çarşamba’dan Muğla’ya yardım eli Başkan Doğan: “El ele vererek bugünleri de aşacağız”

Çarşamba Belediyesi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Muğla bölgesindeki yangından etkilenen vatandaşlar için yardım tırı hazırlandığını duyurdu.

Çarşamba Belediyesi tarafından Muğla bölgesindeki yangından etkilenen vatandaşlar için hazırlanan ve içerisinde kuru bakliyat ağırlıklı gıdalar ile hijyen malzemeleri bulunan tır, 13 Ağustos Cuma günü yola çıkıyor.



"Yaralarımızı birlikte saracağız"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan yaptığı açıklamasında, “Ülkemiz genelinde yaşanan yangınlar hepimizin ciğerini parçaladı. Ama biz çok güçlü bir aileyiz. El ele vererek bugünleri de aşacağız. Muğla bölgesindeki yangından etkilenen kardeşlerimiz için hijyen malzemeleri ve kuru bakliyat ağırlıklı gıdalara ihtiyaç olduğunu öğrendik. Çarşamba Belediyesi aşevimizde toplanacak yardım malzemelerini Kızılay koordinasyonunda yangın bölgesine göndereceğiz. Hemşehrilerimiz de yardım malzemelerini, yangın bölgesine ulaştırmak adına aşevimize getirip teslim edebilirler. Biz ülke olarak her zorluğu birlik içerisinde aşmayı bildik. İnşallah bugünleri de atlatıp cennet vatanımızı tekrar yeşerteceğiz. Gün birlik günü, yaralarımızı birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da yardım malzemelerini, yangın bölgesine ulaştırmak adına Çarşamba Belediyesi Aşevi’ne getirerek teslim edebiliyor. Toplanan kuru bakliyat ağırlıklı gıdalar ve hijyen malzemeleri paketlenerek Türk Kızılay’ı koordinesinde bölgeye ulaştırılacak. Yardım tırı 13 Ağustos Cuma günü yola çıkıyor.

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