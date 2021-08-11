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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alerjik rinit hastalığında cerrahi tedavi

İHA

Alerjik rinit hastalığında cerrahi tedavi

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve BaşBoyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, "Alerjik rinitin bazı semptomlarının ilaç tedavisi dışında, cerrahi tedaviler de mümkündür" dedi.
Büyük Anadolu Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve BaşBoyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, Alerjik Rinit (Saman Nezlesi) hakkında bilgiler verdi. Alerjik rinit ne olduğu hakkında bilgi veren Opr. Dr. Davut Tepe, "Halk arasında bilinen adıyla saman nezlesi durumu genellikle burunda akıntı, kaşıntı, hapşırık, burun tıkanıklığı gibi dört ana sempton ile birlikte olan bir rahatsızlık ve kişinin bağışıklık sistemi ile alakalı bir durumdur. Alerjik Rinit genellikle Nisan ve Mayıs aylarında başlar ve Kasım ayları gibi biter. Kişinin alerjisi hangi patolojene bağlı ise genellikle o dönemde gerçekleşir. Bazı durumlarda yıl boyu da sürebilir. Biz bu duruma pedinel alerji veya mesleğe bağlı alerji deniyor. Alerjik Rinit tedavisinde genellikle antisemet denilen burun akıntısı ve kaşıntısını geçiren ilaçlar, soğuk algınlığı ilaçları ve burun spreyleri de öneriliyor. Ayrıca kapalı ortamda kalınmaması, nemli ortamlardan korunmak, kimyasallardan uzak durmak kişinin hayatında önemli rol almaktadır" dedi.

"Alerjik rinit, grip ile karıştırılıyor"
Alerjik rinitin bazen grip ve soğuk algınlığı karıştırıldığını ifade eden Opr. Dr. Davut Tepe, "Bazen grip, soğuk algınlığı ile karıştırılmakta, alerjik rinitte grip ve nezle gibi durumlarda ortaya çıkan halsizlik ateş ,boğaz ağrısı, kuru öksürük gibi semptomlar genellikle yoktur. Alerjik rinitin tedavisi tamamen mümkün değildir. Genellikle alerjenlerden kaçınmak en etkili yoldur. Kalıcı tedavi olarak imro tedavi denilen aşılama söz konusu, fakat uzun süreli bir tedavi de detaylı alerji deri testi yapmak gereklidir. Klinikte çok uygulama alanı yoktur. Hastaların şikayetlerinin olduğu dönemde antisematik ilaçlar kullanması yeterlidir. Hayatı ciddi anlamda etkilemez ama mevsim itibari ile bahar, yaz ve sonbahar itibari ile sık karşılaşılan bir durumdur" diye konuştu.

Alerjik rinitin sebepleri ve tedavisi hakkında bilgi veren Dr. Tepe, "Alerjik rinit genellikle genetik olur. Ailede annede veya babada alerji durumu söz konusu olduğunda çocuklarında yüzde ellisinde görülür. Alerjik rinit astım ile de beraber olmaktadır. Alerjik rinit hastalarının yüzde ellisinde Astım, Astım hastalarının yüzde yirmi beşinde de Alerjik rinit beraber bulunabilmektedir. Bu durum tamamıyla bağışıklık sistemi ile ilgilidir. İleri derecede hassas olan kanda alerji rinit düzeyi yüksek olan kişilerde bu durum daha sık görülmektedir. Alerjik rinitin bazı semptomlarının ilaç tedavisi dışında, cerrahi tedaviler de mümkündür. Hapşırık, kaşıntı, akıntı, burun tıkanıklığı söz konusu olduğu için, özellikle burun tıkanıklığı semptomu olanlarda burun eti denilen alt konkoları radyo frekans yöntemiyle küçültme işlemi hastaların bazı semptomlarını gidermekte faydalıdır. Alerjik rinit hastalarında bu dört ana sempton hepsi beraber görünmeyebilir. Burun tıkanıklığı veya kaşıntı alerjinin kuru semptomları , hapşırık ve akıntıya da alerjik rinitin yaş semptomları deniliyor. Burun tıkanıklığını radyo frekans yöntemiyle burun etini küçülterek rahatlatmak mümkündür" şeklinde konuştu.

"Alerjik rinit cerrahi süreci"
Dr. Tepe şunları söyledi: "Alerjik rinit hastalığında burun eti alt konkalara radyofrekans yöntemiyle yapılan işlemi günübirlik olmak üzere basit bir işlemdir. Genel anestezi gerektirmeyen bir işlemdir. Genellikle hastalara ameliyathanede sedasyon denilen hafif sakinleştirici ilaçlar ve lokal anestezi ile işlem yapılmaktadır. Yapılan işlem yaklaşık 15 dakika sürebilmekte ,işlemden hemen sonra hastalar taburcu olup evlerine gidebilirler. Yaklaşık 1 ay sonra tamamen burnundan rahat nefes almaya başlayabilirler. Alerjik rinit ile çakışan bazı durumlar söz konusudur. Motoriod denilen burun sürüntüsünde veya kan tahlilinde ,alerji testinde ,alerjik rinit ile alakalı testler negatif çıkabilir. Semptomlar birebir uyum gösterir. Bu durum NARES(vazomotor) rinit dediğimiz bir durumdur. Bu durumda antisimalik ilaçlar yerine gerekli lokal ilaçlar tropikal burun spreyleri, steroidli spreyler yeterli gelmektedir."

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