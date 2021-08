Başkan Demirtaş: “Hemşeri dernekleri çözüm ortağımız”

Trabzon ŞalpazarıAğasarlılar Yardımlaşma ve Kültür Derneği’ni ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kent kültürünün gelişiminde hemşehri derneklerinin faaliyetleriyle zenginleştiğini söyledi.

İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi’nde bulunan Trabzon ŞalpazarıAğasarlılar dernek binasını ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı dernek başkanı Metin Çolak ve yönetim üyeleri karşıladı. Samimi sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Demirtaş, üst yapı faaliyetlerinin yanı sıra kent kültürüyle ilgili çalışmalara da büyük önem verdiklerini söyledi.



“Katkı ve desteğimizi her zaman vereceğiz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Trabzon ŞalpazarıAğasarlılar Dernek Başkanı Metin Çolak, ”Samsun’un sivil toplum kuruluşları bakımından zengin bir ilimiz. Özellikle Karadenizli nüfusunun fazla olduğu kentimizde derneğimiz örf ve geleneklerimizi temsil eden önemli ve güçlü derneklerin başında geldiğini bilmenizi istiyorum. Dernek yönetimi olarak her zaman sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ederek şehrimizin gelişimine katkı verecek ve belediyemizin gerçekleştirileceği her türlü sosyal sorumluluk projesine katkı sağlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.



“Kentin kültür gelişiminde STK’ların önemi çok”

Kentin birçok köşesinden göçlerin olduğunu, gelen aileler vasıtasıyla kentte çok farklı kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bunun kent kültürünün zenginleşmesine, birlik ve beraberliğin sağlanmasına neden olduğunu belirtti. Şehrimizde tüm coğrafyadan insanlar var. Herkes değişik yerlerden buraya toplanmış. Sonuçta bu da bizim zenginliğimiz. Bizler de tüm hemşehri derneklerimize karşı görevlerimizi yerine getirerek, ilçemizin zenginliklerini ve kültürümüzü ortaya çıkaran çalışmaları birlikte gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.



“Kapımızı herkese açık”

Kente ve kentliye hizmet eden, kent için fayda üreten, hangi alanda olursa olsun farkındalık ve duyarlılık oluşturarak çalışan, ortak akıl ve fikre yönelik çalışmalar yapan tüm sivil toplum örgütlerine kapımız açık diyen Başkan Demirtaş, “Hemşehri dernekleri ve STK’lar özellikle Samsun gibi büyük şehirlerde kültürlerin yaşatılması ve toplumun kaynaşması açısından büyük rol oynamakta. Bu bilinç ile Samsun'un ortak fayda ve menfaati etrafında hareket eden tüm hemşehri derneklerinin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Yerel yönetimlerin en büyük destekçisi ve vatandaşın talebinin iletilmesinde bir elçi görevi üstlenen STK’lar ile İlkadım ve Samsun için yapacak daha çok işimiz var” şeklinde konuştu.



“Yeni sosyal sorumluluk projeleri geliyor”

Gelecek adına yapacağı projeleri dernek üyeleri ile paylaşan Başkan Demirtaş, ilk olarak “Hasta ve Refakatçi Evi”, “Kimsesizler Evi”, yaşlılara kendi akranları ile sohbet edecekleri ikinci baharlarını yaşayacağı Ata Ocağı ve sosyal sorumluluk projesi olan bir önceki belediye başkanlığı zamanında yerel yönetimlerin takip ettiği Hilal Kart uygulamasından bahsetti. Başkan Demirtaş ilerleyen zamanlarda geri dönüşüm ve çevreyi koruma adına yapılacak olan “Bayat Ekmek Toplama”, “Geri Dönüşüm Yuvası”, “Küçük Başkanlar”, “Hayvan Yemi Projesi”nin de müjdesini verdi.

Ziyaret programının sonunda Dernek Başkanı Metin Çolak, Başkan Demirtaş'a derneği gezdirerek antika değerinde olan bir birinde farklı eşyalar hakkında bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.