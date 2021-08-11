Samsun'da elindeki tüfek düşen kadın kazara kendini vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da elindeki tüfek düşen kadın kazara kendini vurdu

İHA

Samsun'da elindeki tüfek düşen kadın kazara kendini vurdu

Samsun'da elindeki tüfeğin düşerek ateş alması sonucu kazara kendini vuran kadın hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sarıyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi E.D. ile birlikte fındık bahçesini temizlemeye giden 2 çocuk annesi S.D. (28) yağmur yağması üzerine araçlarına binerek evlerine dönmek için yola çıktı. Fındık bahçesinde çalışırken domuzdan kendilerini korumak için yanlarında götürdükleri tüfeği alıp evlerinin önünden araçtan inen S.D. elindeki tüfeği yere düşürdü. Kazara ateş alan tüfek genç kadının sol bacağından vuruldu. 112 ekipleri tarafından ambulanslar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.D. ameliyata altına alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Omzundaki tüfek düşünce kazara kendini vurdu
YEREL HABERLER Omzundaki tüfek düşünce kazara kendini vurdu
Bafra'da yağmur suyu sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Bafra'da yağmur suyu sorunu çözülüyor
Başkan Demirtaş: “Hemşeri dernekleri çözüm ortağımız”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Hemşeri dernekleri çözüm ortağımız”
Bafra'dan Muğla'ya destek
YEREL HABERLER Bafra'dan Muğla'ya destek
Başkan Demirtaş: "Şehidimizin ismini parkta yaşatacağız"
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: "Şehidimizin ismini parkta ...
Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs adliyede
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs adliyede
Ladik Çerkes Derneği Başkanı Yaman kazada hayatını kaybetti 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Ladik Çerkes Derneği Başkanı Yaman kazada hayatını ...
Çarşamba’ya “kapalı yüzme havuzu”
YEREL HABERLER Çarşamba’ya “kapalı yüzme havuzu”
Samsun'da esnafa 7,4 milyon TL pandemi desteği
YEREL HABERLER Samsun'da esnafa 7,4 milyon TL pandemi desteği
Manavgat’a giden SBB itfaiye ekipleri döndü
YEREL HABERLER Manavgat’a giden SBB itfaiye ekipleri döndü
Subaşı’nın yüzde 60’ı tamamlandı
YEREL HABERLER Subaşı’nın yüzde 60’ı tamamlandı
Alerjik rinit hastalığında cerrahi tedavi
YEREL HABERLER Alerjik rinit hastalığında cerrahi tedavi
SBB'den “engellilere” tatil sürprizi
YEREL HABERLER SBB'den “engellilere” tatil sürprizi
Çarşamba’dan Muğla’ya yardım eli Başkan Doğan: “El ele vererek bugünleri de aşacağız”
YEREL HABERLER Çarşamba’dan Muğla’ya yardım eli Başkan Doğan: “El ...
Karadeniz Bölgesi’nde normalleşmeyle birlikte turizm hareketliliği Toktaş: "Son yılların en yoğun trafiğini yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Karadeniz Bölgesi’nde normalleşmeyle birlikte turizm ...
Atakum’da Sefo rüzgarı esecek
YEREL HABERLER Atakum’da Sefo rüzgarı esecek
Rektör Aydın, gençlere SAMÜ'yü anlattı
YEREL HABERLER Rektör Aydın, gençlere SAMÜ'yü anlattı
Başkan Uzun’dan çağrı: "7326 sayılı Kanun’dan yararlanın"
YEREL HABERLER Başkan Uzun’dan çağrı: "7326 sayılı Kanun’dan ...
Samsun'da sahte savcı 49 bin 300 lira dolandırdı
YEREL HABERLER Samsun'da sahte savcı 49 bin 300 lira dolandırdı
Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltında
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltında
Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı / Ek foto
YEREL HABERLER Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; ...
(ÖZEL) Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası´na hazırlanıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası´na ...
Başkan Özdemir: "Tüm gayretimiz Havza için"
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: "Tüm gayretimiz Havza için"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.