Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun Sinop karayolu Kelikler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taibe B. idaresindeki 60 ACG 200 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağında bulunan su kanalına yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Talibe B. (39) ile Nefise D. (4) ve Barlas D. (3) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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