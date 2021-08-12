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Türkiye’nin yerli ve milli uçaksavarı ilk kez IDEF’21’de tanıtılacak Türkiye dünyada bu silahı üreten 5’inci ülke oldu

İHA

Türkiye’nin yerli ve milli uçaksavarı ilk kez IDEF’21’de tanıtılacak Türkiye dünyada bu silahı üreten 5’inci ülke oldu

CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS) 9 yıllık ARGE çalışmasının eseri olan Türkiye’nin yerli ve milli uçaksavarını ilk kez IDEF’21’de sergileyecek. SYS, “Yerli ve milli uçaksavar” olarak tanımlanan CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfek üretimiyle dünyada bu silahı üreten 5’inci ülke olarak üretimle birlikte ihracat trafiğine girecek.
Yerli uçaksavar için şimdiden yurt dışından 1000’in üzerinde ön sipariş alma başarısını gösterdiklerini belirten, SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “Yerli ve milli uçaksavar projemiz, şirketimiz ve ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı. Tüm test çalışmalarını tamamladığımız silahımızda bu ay bitmeden seri üretime geçeceğiz. İhracat faaliyetlerine başlayacağız” dedi.
Savunma sanayinin en önemli buluşma platformu olan 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21), 1720 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece’deki Fuar ve Kongre Merkezi’nde Türkiye’nin savunma gücünü gözler önüne serecek. Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS) 2012 yılından bu yana sürdürdüğü ARGE çalışmaları sonucunda geliştirdiği Türkiye’nin yerli ve milli uçaksavarını ilk kez fuarda sergileyecek. Savunma sanayiye kazandırdığı tüm markaları, iştirakleri UNIDEF ve UNIROBOTICS ile savunmadaki gücünü yansıtacak olan şirket, Türkiye’nin “yerli ve milli uçaksavarı” olarak bilinen CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle fuarın gündemi olacak. Tüm yatırım ve test çalışmaları tamamlanan uçaksavarın üretimine bu ay bitmeden başlanacak.

Dünyanın en dayanıklısı
Yerli ve milli uçaksavar; Türk Silahlı Kuvvetleri’nde savunma ve özel harekatta görev alan tüm unsurların içine yerleştirilerek her türlü atış destek görevi içerisinde kullanılıyor. SYS olarak dünyada bu silahı üreten 5’inci firma olarak Türkiye’yi dünyada temsil etmenin haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “İlk kez IDEF’21’de tanıtımını yapacağımız yerli ve milli uçaksavar projemizi, 2012 yılından bu yana devam eden ARGE çalışmalarımız, testlerimizle tamamlamayı başardık. Projemizle dünyanın en dayanıklı ve en yüksek performanslı CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğini üretmeyi başardık. İçerisinde bulunduğumuz ağustos ayında seri üretime başlayacağız. İlk etapta, yılda 1.500 adet CANiK M2 QCB’yi seri olarak üretmeyi, daha sonra ise bu kapasiteyi her yıl bin adet artırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

İhracat yolculuğu başlıyor
Dünyada yerli uçaksavarın üretimini yapan sadece 4 şirketin olduğunu, 5’incisinin ise bir Türk firması olmasından büyük bir onur duyduklarını kaydeden Aral, yerli uçaksavarın dünyada büyük bir ihracat potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti. Aral, yerli uçaksavarın yakında başlayacak ihracat yolculuğuna ilişkin şu bilgileri verdi: “Özellikle Afrika ve Güney Doğu Asya ülkelerinde, bu silahın çok büyük bir pazarı bulunuyor. Uluslararası üreticilerin, bu silahın farklı ülkelere satışı için ihracat lisansı almaları, en az 90 gün sürüyor. Biz sipariş aldıktan 45 gün sonra teslimat yapabileceğiz. Dünyadaki pek çok ülke, M2 12.7 mm ağır makineli tüfeklerin kabul testleri için, ABD tarafından tanımlanan T.O.P. standardını uyguluyor. CANiK markasıyla ürettiğimiz M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfekler, T.O.P. standardını kolaylıkla karşıladığı için, ihracat potansiyeli çok yüksek olacak. Dünyanın birçok ülkesinden aldığımız 1000’in üzerinde ön siparişi diğer ülkelerden daha hızlı bir şekilde ihraç edeceğiz.”

En yeni ürünlerini tanıtacak
Türkiye’nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden olan SYS, toplam 400 metrekare alana kurulan standında, iştirakleri UNIDEF ve UNIROBOTICS’in ürünleri de tanıtacak. CANiK markalı tabancalarını, yeni kurduğu mağaza zinciri CANiK Store’u, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü CANiK Academy ve yeni geliştirdiği CANiK Smart ve CANiK APP uygulamalarını IDEF’21 ziyaretçilerine tanıtacak. IDEF’21’de, daha öncekilerde olduğu gibi yüzde 80 oranında yeni ürünlerini sergileyeceklerini belirten Aral, “CANiK Smart ve CANiK APP, bu fuarda tanıtılacak, eğitimlerin niteliğini artıracak yeni, teknolojik ve inovatif ürünlerimizin başında geliyor” şeklinde konuştu.

Potansiyel müşterilerine YouTube yayını ile ulaşacak
SYS, IDEF’21 Fuarı’nda önemli makamlarla da görüşmeler gerçekleştirecek. Firma, pandemi nedeniyle IDEF’21’i ziyaret edemeyen global müşterileri ile fuar boyunca bağlantısını kesmeyecek. Fuar standından gün boyu YouTube’dan canlı yayın yapmak için hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Utku Aral, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Öncelikle iki yılda bir düzenlenen bu etkinlikte şirketimizin ve markalarımızın kaydettikleri ilerlemeyi ortaya koymayı amaçlıyoruz. Bitirilmiş projeleri, milli uçaksavar projesi gibi stratejik öneme haiz projeleri görücüye çıkarmak, inovatif girişimlerimizi son kullanıcı ile tanıştırmak ve onların yorumlarını almak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Pandemi koşullarında fuarı ziyaret edemeyenlerin standımızda azami zaman geçirmesini sağlamak için gün boyu YouTube yayınımız sürecek. Bu yayınla, potansiyel müşterilerimizin yeniliklerimizden maksimum bilgi sahibi olmasını sağlamayı amaçlıyoruz.”

SYS hakkında
Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.(SYS), devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi’nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Aradan geçen 23 yılda SYS; CANiK markasıyla silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline geldi. Merkezi İstanbul’da bulunan SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki(OSB) toplam 40 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu üç tesisinde 750 çalışanı ile üretimini sürdürüyor. Kayseri ve Elazığ’da birçok sanayi yatırımına imza atan Aral ailesi tarafından yönetilen SYS, hafif silah pazarında CANiK markasıyla adını dünyaya duyurdu. Yıllık 400 bin adet tabanca üreten SYS; 1 dakikada 1 tabanca üretiyor. Üretiminin yüzde 95’ini 68 ülkeye ihraç eden firmanın yıllık ihracatı 120 milyon doları buluyor. 2010 yılından beri ABD’deki faaliyetlerini, Century Arms ile ortak olarak kurduğu CANIKUSA firması üzerinden yürüten SYS; 2020 yılında dünyadan Amerika’ya en çok tabanca ihraç eden dördüncü firma oldu. Özgün Yerli Tabanca’dan milli uçaksavar üretimine kadar birçok yerli ve milli savunma sanayi projesinin partneri olan SYS, dünya çapında bir savunma sanayi şirketi olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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