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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum’dan Ayancık’a dayanışma eli

İHA

Atakum’dan Ayancık’a dayanışma eli

Atakum Belediyesi, şiddetli yağışların sebep olduğu sel nedeniyle zor durumda kalan Sinop Ayancık halkı için bölgeye yazlık giysilerden ve ayakkabılardan oluşan 70 adet koli ve su gönderdi.
Atakum Belediyesi sağanak yağış sonrası sel felaketi yaşanan Sinop’un Ayancık ilçesindeki vatandaşlar için harekete geçti. Belediyenin Paylaşım Merkezi (PAYMER) ekipleri, şiddetli yağışların sebep olduğu sel nedeniyle zor durumda kalan Sinop Ayancık’taki yurttaşlara dayanışma sağlamak için bölgeye destek gönderdi.

“Ayancıklıların yanındayız’’
Görevliler önce hayırsever yurttaşların bağışladığı yazlık giysi ve ayakkabıları Ayancık’taki yurttaşlar için her yaş ve bedene uygun bir şekilde gruplandırdı ardından kolilere yerleştirdi. Giysi ve ayakkabıların yer aldığı 70 adet koliyi ve su şişelerini tek tek belediyenin araçlarına yükledi. Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi yetkilileri “Sel felaketi ile karşılaşan Sinop Ayancık’taki yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz Atakum Belediyesi yurttaşlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

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