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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba’nın alt yapısı yenileniyor

İHA

Çarşamba’nın alt yapısı yenileniyor

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba’da alt yapı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “Çalışmalar tamamlandığında ilçemizin çehresi de değişecek” dedi.
Çarşamba’nın alt yapısını yenilemeye yönelik çalışmalar Samsun Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Çarşamba Belediyesi iş birliği ile devam ediyor. İlk olarak ana caddeler olmak üzere ilçenin Sungurlu Mahallesi’nde başlayan çalışmalar sürüyor. Çalışmalar ile Çarşamba’nın tamamında kanalizasyon ve yağmur suyu, içme suyu hattı yapılacak.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarına da başlanacağını ifade ederek, “Çarşamba’nın çehresini, Çarşamba’ya bakış açısını değiştireceğiz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Altyapı çalışmalarımızın her yönden Çarşamba’ya olumlu etkisi olacak”
Çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Başkan Halit Doğan, “İlçemizin alt yapısını yenilemeye yönelik çalışmalar Büyükşehir Belediyemiz, SASKİ ve belediyemiz iş birliği ile devam ediyor. İlk olarak ana caddelerimiz olmak üzere Çarşambamızın tamamında alt yapı çalışmalarını yenileyeceğiz. Daha sonrasında üstyapı yenileme çalışmalarına da başlayacağız. Alt yapı çalışmalarının yenilenmesiyle birlikte kanalizasyon koku sıkıntısından kurtulmuş olacağız inşallah. Atık Su Arıtma Tesisi de ilçemizde yapılıyor. Bununla beraber bu yenilen atık su hattı da kanalizasyona bağlanarak artık Çarşamba’nın kanalizasyonu ırmağa temiz bir şekilde dökülecek. Şiddetli yağış sonrası görülen su baskınları ve taşkınlar, yollardaki su birikintilerinden de kurtulacak Çarşamba. Daha sağlıklı bir içme suyu için borularımızı da yenilemiş olacağız. Altyapı çalışmalarımızın her yönden Çarşamba’ya olumlu etkisi olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir’e teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte Çarşambamız için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

"Alt yapıdan sonra sıra üstyapı da"
Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarının da başlayacağına değinen Başkan Doğan, “Çarşamba’nın alt yapı ve kanalizasyonu yenilendiği zaman yollarımıza yönelik çalışmalara başlayacağız. Elektrik hatlarının yenilenmesi, sokak aydınlatmalarının da dekoratif olarak yenilenmesi, telefon altyapısının, doğalgaz altyapısının da yenilenerek tamamen bitmiş bir cadde, yol yapımını sağlamak gibi bir planımız var bunun için bütün kurumlarla da görüşüldü. Bu projemiz de tamamlanırsa artık Çarşamba’nın da yolları kolay kolay bozulmayacak, çok da sağlıklı olacak. Bu proje Çarşambamızın çehresini, Çarşamba’ya bakış açısını da değiştirecek. Alt yapıyla beraber Çarşamba’nın düzenli bir trafiğini de sağlamış olacağız. Düzensiz kaldırımları ortadan kaldırılıp engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla kullanabileceği geniş ve düzgün kaldırımlar oluşturma amacındayız” ifadelerini kullandı.

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