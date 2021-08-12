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Samsun, Sinop ve Kastamonu’nun yardımına koştu Başkan Demir: “Yaralarımızı el birliği ile saracağız”

İHA

Samsun, Sinop ve Kastamonu’nun yardımına koştu Başkan Demir: “Yaralarımızı el birliği ile saracağız”

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Sinop'un Ayancık ilçesinde selden etkilenen vatandaşlara ulaştırmak için yola çıkarttığı yardım malzemesi yüklü tır, bölgeye ulaştı. İçerisinde su ve ekmeğin bulunduğu ihtiyaç malzemeleri vatandaşlara dağıtıldı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde yoğun yağışlar sebebiyle meydana gelen sel ve taşkınlardan hemen sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bölgeye hem İtfaiye Daire Başkanlığı hem de Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndan araç ve personel takviyesi gönderen Büyükşehir Belediyesi, bir de içerisinde yardım malzemelerinin bulunduğu tır gönderdi. İçerisinde ekmek ve suyun bulunduğu tırın bölgeye ulaşmasının ardından ihtiyaç malzemeleri vatandaşlara dağıtıldı. Ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan afetlerin yarasını el birliği ile saracaklarını ifade eden ve ekiplerin ardından bölgeye giden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ege ve Akdeniz’de yaşanan orman yangınları, Doğu ve Batı Karadeniz Bölgemizdeki sel ve taşkınlarla mücadelemiz etkin bir şekilde sürüyor. Yaralarımızı da elbirliği ile saracağız. Ben bir kez daha Sinoplu hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm imkanlarımız ile sel mağduru vatandaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.

Kastamonu’ya da kurtarma ekibi ve araç desteği gönderildi
Şiddetli yağış sonrası sele teslim olan Kastamonu için de anında harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi hemen iş makinası ve takviye kurtarma ekipleri gönderdi. Sağanak yağış Kastamonu, Bartın ve Karabük’ü felç etti. Dereler ve çaylar taştı, evleri ve işyerlerini su bastı. Yangın, sel, deprem, heyelan gibi doğal afetlerde gerek müdahale ekipleri gerekse de sosyal desteklerle her zaman mağdurların yanında olan Samsun Büyükşehir Belediyesi şiddetli yağış sonrası sele teslim olan Sinop'un ardından bu kez de Kastamonu'ya yardım için hemen harekete geçti. İtfaiye aracı, vidanjör, su tankeri, kazıcı, traktör kepçe, ekskavatör, kanal temizleme aracı ve kamyon ile birlikte ekipler Kastamonu'da kurtarma çalışmalarına destek verecek.

“Allah birliğimizi ve beraberliğimizi devam ettirsin”
Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarla her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Demir, "Biz birlikte büyük Türk milletiyiz. Yaşanan kötü günlerde bir araya gelmeyi başarabilen bir milletiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi devam ettirsin. Büyükşehir olarak tüm imkanlarımız ile o bölgelerdeki vatandaşlarımızın yanında olduklarımızı bilmelerini isterim" şeklinde konuştu.
Hayatını kaybeden vatandaşlar için üzüntüsünü dile getirerek yakınlarına başsağlığı dileyen Başkan Demir, "Kastamonu'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olmasından derin üzüntü duydum. Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Kayıp olan vatandaşlarımızın da sağ salim bulunmasını Rabb'imden diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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