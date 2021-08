‘Cildinizi her mevsim koruyun’

Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Asiye Yıldız, “Cilt bakımına her mevsim özen göstermesi gerekir ancak yaz aylarında güneş, aşırı sıcak ve nem dolayısıyla cildimizin daha özenli bakıma gereksinim duymaktadır. Güneşin cildimiz üzerine olumlu etkileri olmakla birlikte özellikle son yıllarda zararlı etkilerinin de olduğu sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu nedenle yaz aylarında cildimiz için daha özenli olmalıyız” dedi.

Güneşin cilt üzerinde D Vitamini yapımını sağlayarak çocuklarda kemik gelişimini, erişkinlerde de kemik erimesini önlemede çok önemli bir rol oynadığını vurgulayan Medicana Int. Samsun Hastanesi Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Asiye Yıldız, “Yapılan bilimsel çalışmalarda günde 1015 dakika güneşe çıkmanın DVitamini yapımı için yeterli olduğunu göstermektedir. Güneşe ilk maruz kalındığı günler özellikle çocuk ve açık ten renkli kişilerin daha çok dikkat etmesi gerekir. Birdenbire uzun süre güneşe maruz kalındığında sıcak çarpması gibi şikayetlerin yanı sıra güneş yanıkları oluşmaktadır. Özellikle çocukluk çağlarında sık gerçekleşen güneş yanıkları ileri yaşlarda melanom gibi deri kanserlerine neden olabilmektedir” diye konuştu.



“Doğru güneş koruyucuyu seçmek önemli”

Uzman Dr. Asiye Yıldız şu bilgileri verdi:

“Uzun süre güneşe maruz kalmak cildin erken yaşlanması, cilt kuruluğu ve cilt lekeleri gibi masum cilt sorunlarının yanı sıra cilt kanseri gibi ciddi sorunlara da neden olmaktadır. Bu nedenlerle yaz aylarında düzenli güneş koruyucular kullanılmalı şapka, güneş gözlüğü, kıyafetler ile koruma sağlanmalıdır. Güneş koruyucu krem seçiminde de dikkatli olunmalıdır. Hem ultraviole A hem de ultraviole B’ye karşı koruyucu özelliği olan ürünler tercih edilmelidir. Kadınlar makyaj yapacak ise önce güneş koruyucu sürüp daha sonra makyajını yapmalıdır. Titanyum dioksit gibi fiziksel koruma sağlayan ürünler bebek ve gebelerde tercih edilebilir. Cilt bakımı ve koruyuculuk açısından güneş kremlerinin dışarı çıkmadan/güneş maruziyeti başlamadan yarım saat önce sürülmesi önemlidir. En uygunu her sabah yüz temizlendikten hemen sonra güneş koruyucu kremin sürülmesi alışkanlığının edinilmesidir.”



“Ayak bakımı yaz kış aksatılmamalı”

Cildiye Uzman Dr. Asiye Yıldız, “İdeal bir güneş koruyucu tere ve suya dayanıklı olmalıdır. Bazı kremlerin su geçirmez özelliği bulunsa da yüz yıkandığı veya havuza yada denize girildiğinde etkinliği azalır. O nedenle deniz veya havuzdan sonra 23 saatte bir güneş koruyucu kremi tekrarlamak uygun olur. Yaz aylarında sadece güneş değil havuz suyundaki kimyasal maddeler de cildimize olumsuz etki edebilir. O nedenle yaz aylarında özellikle tatile gitmeden önce derin “peeling” , laser ile cilt soyma tedavileri yapılmamalıdır. Bu tür uygulamaları yaz sonrasına ertelemek uygun olacaktır. Gün sonunda cilt, uygun bir cilt temizleyici köpük veya jel ile temizlendikten sonra cilt tipine uygun bir nemlendirici ile bakımı sağlanmalıdır. Ayak bakımı da yaz kış dikkat edilmesi gereken bir konudur. Ayaklar her yıkamadan sonra çok iyi kurulanmalı ve tırnak bakımına, ayakkabı seçimine dikkat edilmelidir. Cilt bakımı, nemlendirici ve güneş koruyucu seçiminde, cilt tipi ve yapısına uygun ürünler seçimi konusunda dermatoloğunuzdan ( cilt hastalıkları uzmanından) bilgi alınması uygun olur” ifadelerini kullandı.

