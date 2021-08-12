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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet sevinci

İHA

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet sevinci

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle kep attı.
Kovid19 pandemi tedbirlerine uygun olarak düzenlenen törene; OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan törende mezun öğrenciler adına söz alan 20202021 eğitimöğretim yılı Fakülte birincisi Merve İbrahimoğlu, mezun olmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek meslek hayatında, mezun olduğu Sosyal Hizmet Bölümünün temel amaçlarını yerine getireceğine söz verdi. Fakülte birincisi İbrahimoğlu, eğitim süreçlerinde emeklerini ve desteklerini esirgemeyen Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenlerine, sosyal hizmet uzmanlarına ve ailesine teşekkürler ederek mezun olan arkadaşlarının da mezuniyetlerini kutladı.
Fakülte birincisi Merve İbrahimoğlu’nun ardından fakülte ikincisi ve Beslenme ve Diyetetik Bölüm birincisi Ayşe Reyhan Baş, Ebelik Bölüm Birincisi Esra Hardal ve Sağlık Yönetimi Bölüm birincisi İsmail Kasar, bölümleri adına konuşma yaparak mezuniyet sevincini davetlilerle paylaştı.

“İnsanlık sizden hizmet bekliyor”
Mezun öğrencileri ve aileleri tebrik eden Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ercümend Ersanlı da pandemi koşullarına rağmen başarılı bir eğitim dönemi geçirdiklerini ifade ederek, “Mezun olan sevgili evlatlarım ve genç meslektaşlarım, insanlık sizden hizmet bekliyor. Hizmetlerinizin etkinliği, sizlerin yaratacağı güvene ve kendinizi sürekli yenilemenize bağlıdır. Bu nedenle dün olduğu gibi bugün de öğrenme gayreti içinde olmalısınız. Kendinize doğru bir hedef belirleyin ve önünüze çıkan engellerden dolayı yılmayın. Sizler, insanlığı üzerine doğan bir güneş gibi hem onları aydınlatmalı hem de sevgi ve şefkatle gönüller arasında köprü kurmalısınız. Sizlerden beklenenin en iyisini yapacağınıza dair güvenimiz ve inancımız sonsuz. Yolunuz açık, bahtınız aydınlık olsun” dedi.

“Yolunuzu aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın”
Pandemi nedeniyle dünyanın ve ülkemizin olağanüstü bir dönemden geçtiğini hatırlatan Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Rüzgar, “Bu koşullara rağmen hep birlikte büyük gayret göstererek eğitimöğretim sürecini başarıyla tamamladık. Eğitiminiz boyunca gösterdiğiniz üstün çabalar için sizlere, sizleri bu kutsal mesleğe hazırlayan ebelik bölümü akademisyenlerine ve her daim yanınızda olan ailelerinize teşekkür ederim. Değerli mezunlarımız; insana, kadına, aileye, çocuğa ve yeni doğana en çağdaş bilgilerle ebelik bakımı sunacağınızı biliyoruz. Bundan sonra yolunuzu aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.

“Çok okuyun, çok araştırın, çok düşünün”
Ailelerden özgüvenli çocuk yetiştirmeleri, akademisyenlerden de öğrencilere hoşgörülü olmaları ricasında bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Polat Tunçer, “Kıymetli öğrencilerim, asıl sorumluluğunuz bundan sonra başlıyor. Okuma, gayret ve çalışma da bundan sonra başlıyor. Okumanızı, genel kültürünüzü ve bilginizi arttıracaksınız. Bunun yanında bir yabancı dil öğrenecek, insan ilişkilerinize dikkat edeceksiniz. Çünkü değişim çağındayız. Araştırmalar, mezun olan bir öğrencinin mesleki bilgisinin yüzde 70’inin, 5 sene içerisinde eskidiğini gösteriyor. Bu nedenle lütfen çok okuyun, çok araştırın, çok düşünün ve aklınızı başkasına kesinlikle kiraya vermeyin” şeklinde konuştu.

“Sağlık Bilimleri Fakültesi sağlık sektörünün önemli paydaşlarını yetiştirerek saha sunuyor”
OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinin, 13 bölümüyle sağlık sektörünün önemli paydaşlarını yetiştirdiğini ve sahaya sunduğunu ifade eden Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, “Bu nedenle OMÜ olarak bu kadar farklı bölümlerin bir arada olduğu bir Fakülteye sahip olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Sizleri mezun eden akademisyenler olarak da sahada yapacağınız hizmetlerden beklentilerimizi eğitim sürecinizde size belirttik. Teorik ve pratik anlamda donanımlı olmanızın yanında iyi insanlar da olmanız gerekiyor. Çünkü mesleğe adım attığınızda sürekli insanlarla diyalog halinde olacaksınız. Bu doğrultuda sosyal politikalara ve sağlık politikalarına ışık tutacaksınız. Buradan aldığınız bilgi ve tecrübeyle, sosyal ve sağlık alanında yaşanan önemli problemlerin çözümüne katkı sağlayacaksınız” ifadelerini kullandı.

“Mesleğinizi tam donanımlı bir şekilde devam ettirmenizi diliyoruz”
Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin bireysel gelişimi için mesleki faaliyetlerin yanı sıra sanat ve spor alanında da birçok faaliyet düzenlendiğine dikkat çeken Dekan Prof. Dr. Murat Terzi şunları söyledi: “Hayatınızın bundan sonraki sürecinde, bu alanlarda da kendinizi geliştirerek tam donanımlı bir şekilde mesleğinizi devam ettirmenizi diliyoruz. Ayrıca mezuniyet sonrası yaşayacağınız problemlerde de Dekanlık ve OMÜ olarak her zaman yanınızda olacağımızı belirtmek istiyorum.”
Mezun öğrencilere OMÜ’nün mezunlar platformuna üye olarak mezuniyet sonrası eğitimleri takip etmeleri tavsiyesinde bulunan Dekan Terzi, akademisyenlere verdikleri emek için teşekkür ederek aileleri ve öğrencileri tebrik etti. Konuşmaların ardından mezuniyet geleneği olarak Fakülte birincisi Merve İbrahimoğlu, mezun kütüğüne ismini çaktı. Daha sonra Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, fakülte birincisi Merve İbrahimoğlu’na başarı belgesini takdim ederek başarılarının devamını diledi.
Başarı belgelerini alan mezun öğrencilerin, coşkuyla keplerini fırlatmasıyla OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin mezuniyet töreni sona erdi.

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