Çocuklardaki karşı gelme bozukluğu Dr. Sümeyra Fırat: “Çocuğunuz fazla alıngansa karşı gelme bozukluğu olabilir”

Çocuklardaki karşı gelme bozukluğunun sosyal ve akademik alanlarda sıkıntı yaşatabileceğini vurgulayan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, “Karşıt olmakarşı gelme bozukluğu olan çocukların yüzde 4060'ında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu görülmektedir. Tanı almış çocukların ileriki yaşamında depresyon ve anksiyete tanısı alma riski olduğunu ileri süren çalışmalar bulunmaktadır” dedi.

Uzmanlar tarafından karşıt olma olarak da bilinen karşı gelme bozukluğu; çabuk sinirlenme, alıngan olma, otorite figürleri ile sık sık tartışma, kurallara uymama, bilerek başkalarını kızdırma, yanlışlarından dolayı başkalarını suçlama ve kin gütme belirtilerinden en az 4'ünün, en az 6 ay süredir var olması durumu olarak tanımlanıyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, bu davranışların belli gelişim dönemlerinde ya da özel koşullarda normal karşılanmasına rağmen, karşı gelme bozukluğunda beklenenden daha sık ve şiddetli şekilde ortaya çıkıp, belli fonksiyonlarda bozulmalara neden olabileceği uyarısında bulundu.



Amaç kontrolü ele geçirmek

Bozukluğun yol açtığı güçlüklerin sosyal ve akademik alanlarda kendini gösterebileceğini ifade eden Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, “Diğerleri ile yaşanan çatışma, sıklıkla kontrolü ele geçirebilmek içindir. Bu davranışlar özellikle otorite figürleriyle etkileşimde kendini göstermektedir. Bozukluğa sahip kişiler karşı gelen davranışları diğerlerine verilen haklı ve uygun tepkiler olarak görürler. Çevreleri için çoğu zaman günlük yaşamı olumsuz etkilese de, davranım bozukluğundaki gibi başkalarının haklarına saldırıda bulunmamaktadırlar” diye konuştu.



Olumsuz aile yaşantısı neden olabilir

Yapılan çalışmalarda okul öncesi yaş döneminde karşıt olma karşı gelme bozukluğu (KGB) belirtileri olan çocukların, okul çağına geldiklerinde de bu belirtilere sahip olduklarına işaret eden Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, “Bozukluğun dünya genelinde ortalama yaygınlığının yüzde 3.3 olduğu ve erkeklerde, kızlardan daha sık görüldüğü belirtilmiştir. Biyolojik, psikolojik, sosyal ve gelişimsel etkenlerin rol oynadığı karmaşık bir etiyolojiye sahiptir. Çocukluktaki güvensiz bağlanmanın KGB'ye yatkınlığı arttırabilen bir etken olduğu öne sürülürken, güvenli bağlanmanın koruyucu bir faktör olduğu üzerinde durulmaktadır. Olumsuz aile yaşantıları da KGB belirtilerinin ortaya çıkmasında önemlidir” şeklinde konuştu.



Yüzde 4060’ında dikkat eksikliği de görülüyor

Karşıt olma karşı gelme bozukluğu olan çocukların yüzde 4060'ında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu görüldüğünün de altını çizen Dr. Sümeyra Fırat, şunları söyledi: “KGB tanısı almış olan çocuklarda ileriki yaşamında depresyon ve anksiyete tanısı alma riski olduğunu ileri süren çalışmalar bulunmaktadır. Tedavide bütüncül yaklaşım önem kazanmaktadır. En önemli basamak, eşlik eden psikiyatrik rahatsızlıkların tespit edilmesi ve tedavi edilmesidir. Anne baba tutumların değiştirilmesine yönelik psikososyal yaklaşımlar ve öğretmenin de dâhil olduğu davranışçı teknikler önerilmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.