Samsun'da silahla yaralamaya 4 gözaltı

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Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 11 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.C. (28) bacağının 2 yerinden yaralandı. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili G.U., M.U., G.U. B.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 60 adet tabanca mermisi ve 1 adet tüfek ele geçirildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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