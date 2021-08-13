Müftülük personeline lisansüstü eğitim imkanı OMÜ ile Samsun İl Müftülüğü arasında lisansüstü eğitimde iş birliği protokolü

Samsun Valiliği nezdinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun İl Müftülüğü arasında, lisansüstü eğitimde yapılacak iş birliğine ilişkin esasları içeren bir protokol imzalandı.

Samsun Valiliğinde gerçekleşen protokolün imza törenine; Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır katıldı. Protokolü OMÜ adına imzalayan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak imzalanmasına vesile olan Samsun Valiliği adına Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya teşekkür etti.

Samsun İl Müftülüğü personelinin, OMÜ’nün lisansüstü programlarına başvurması durumunda ve personelin eğitim sürecinde, iki kurumun da yükümlülüklerinin belirtildiği protokol, 4 yıl süreyle geçerli olacak.

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