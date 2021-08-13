Sigorta masrafları geri alma vaadiyle 15 bin lira dolandırıldı

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Samsun'da bir kişi sigorta masraflarını geri alma vaadiyle kendisini arayan dolandırıcının tuzağına düşerek 15 bin lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı telefonla açtığı M.G.(48) adlı kadına geçen yıl çektiği kredinin sigorta masraflarının parasını geri alabileceğini belirterek kandırıp verdiği hesaba 15 bin lira para yatırtarak dolandırdı. Parayı yatıran M.G. dolandırıldığını anlayınca polisten yardım istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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