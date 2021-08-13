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Meteorolojiden Samsun ve Ordu için yağış uyarısı

İHA

Meteorolojiden Samsun ve Ordu için yağış uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, Ordu ve Samsun için gök gürültülü şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerIendirmelere göre; yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Ordu, çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51100 kg/m2), Samsun'un doğu ilçelerinde (Salıpazarı, Terme) kuvvetli (2150 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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