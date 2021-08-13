İlçelerden merkeze direkt ulaşım: 2-3 vasıta değiştirme dönemi bitiyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 1 Nolu Dolmuş Hattı şoförleri ile bir araya geldi. Trafikle ilgili yapılan master plan çalışmasını anlatarak, “Artık ilçelerdeki vatandaşların şehir merkezine ulaşımla ilgili zorluğunu ortadan kaldırıyoruz. 23 vasıta değiştirme dönemi bitiyor” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 1 Nolu Dolmuş Taksi Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Sadık Tercanlı ve şoförlerle bir araya gelen Başkan Demir, şehrin sorunlarını çözmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getirerek, “Biz bilimsel bir master plan çalışması yaptık. Toplu ulaşımla ilgili sayımlar yapıldı. Yolcu sayısı ve trafiği hesaplandı. Çalışmamızı netleştirdik. Ayrıca bisikletle ilgili master planımız da hazır. Bu planı uygulamaya koyuyoruz” diye konuştu.

İlçe minibüsleri için aktarma merkezinin hizmete girmesiyle birlikte şehir merkezine ulaşımdaki sorunların ortadan kalkacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Vatandaşların şehir merkezine ulaşmayla ilgili zorluğunu ortadan kaldırıyoruz. Özel aracı olana sorun yok. Ama aracı olmayan suç mu işledi, bu şehir onun değil mi ki cezalandırıyoruz. Bir minibüs 14 yolcu taşıyor şehre giremiyor. Bafra’dan gelen Samsun’da istediği yere gitmek istese 3 vasıta değiştirecek. Bir de dönüşünü düşünün” şeklinde konuştu.

Özel araçların yoğunluğu minibüslerden fazla olduğunu ifade den Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ankara yolu ve Bafra’dan gelenler eski stadın arkasından fuar caddesine ulaşarak aktarma merkezine girecek. Çarşamba’dan gelen de Gar Kavşağı'ndan arka yola girecek. Trafik hesaplamalarını da yaptık” açıklamasında bulundu.

Özel araçlarıyla gelenlerin trafiğe kattığı yükün, minibüslerden çok daha fazla olduğunu belirten Başkan Demir şunları söyledi: “Dolayısıyla trafik de azalacak. 24 saatte 3 ana arterden şehre giriş var. Yaptığımız hesaba göre aktarma merkezi hizmete açıldığında, minibüs sayısına göre özel araçların şehre girişinde 3 kat azalma öngörüyoruz. Sayım bunu gösteriyor. Ama ilçelerden ciddi yolcu sayısı artışı olabilir. Sorun değil. Yeter ki vatandaşımız tek araçla gelsin gitsin. Bizim amacımız doğru ve optimum ulaşımı tesis etmek. Ondan sonra bakacağız. Raylı sistem, otobüsler ne kadar yolcu taşıyor göreceğiz. Ona göre yapılanacağız. Çünkü bizim için toplu ulaşımı kullanan insanların ekonomisi, güvenliği ve vaktinde ulaşması daha önemli. Sistemin oturması da aktarma merkezinin hizmete girmesiyle başlayacak. Belediye olarak ana güzergahlara otobüslerimizi koyacak, diğer dikey hatlara da sizleri yönlendireceğiz. Yani biz aslında ulaşımı sizlere devrediyoruz. Böyle bir uygulamamız olacak. Bunu da ilçelerden gelecek halkımız gideceği yere tek araçla ulaşsın diye yapacağız. Fiyatlamalarla ilgili ayarlamalar yapacağız. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Yılbaşından sonra uygulama başlayacak. Amacımız problem oluşturmak değil, sorun çözmek. Sorunları sizlerle birlikte çözeceğiz.”

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