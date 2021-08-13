İklim değişikliğine ‘Samsun İçin El Ver’

‘Samsun İçin El Ver Projesi' kapsamında oluşturulan ekipler, tüm sanayi bölgelerindeki işletmeleri ziyaret ederek küresel ısınma ve sıfır atıkla ilgili bilgilendirme yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılmasını amaçlandığı ‘Samsun İçin El Ver Projesi' sürüyor. Nisan ayında başlatılan proje, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor. Organize sanayi bölgelerinde, küçük sanayi sitelerinde kaynakların daha verimli kullanılması, işlemlerde oluşan atıkların türlerine göre ayrıştırılarak ayrı ayrı toplanmasının hedeflendiği proje kapsamında atölyeler, dökümhaneler, araç servisleri, tamirhaneler, yıkama yağlama ile kızartma ve benzeri yağ kullanan işletmeler ziyaret ediliyor. Haftada iki gün yapılan çalışmada 5 ayda 130 işletmeyi ziyaret eden ekipler, iklim değişikliği ve sıfır atıkla ilgili yaklaşık 518 kişiye brifing verdi.

Bilgilendirme broşürlerinin dağıtıldığı işletme ziyaretlerine katılan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, projeyle başarılı sonuçlar elde etmeyi beklediklerini söyledi. Sıfır atık konusunda Samsun’da farkındalığı artıracaklarını ifade eden Tulumen, “İklim değişikliğinin etkilerini orman yangınları ve sellerle hissediyoruz. Bunların sebepleri doğal kaynakların bilinçsiz tüketiminin hızla artması ve sanayileşmedir. Bölgemizde de bu farkındalığı ortaya çıkarıp küresel anlamda emisyonlarımızı azaltmaya, atık yönetiminin daha sağlıklı yapılmasını arzu ediyoruz. İşletme ziyaretlerinde çalışanların yüzde 90’ının sıfır atık hakkında bilgi sahibi olmadığını, işletmelerin sadece yüzde 3’ünde atık sistemi olduğunu gördük. Bu sebeple proje çok önemli. Hedefimiz ise potansiyelleri belirlemek ve buna göre de toplama sistemlerini daha verimli işletebilmektir” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın iklim değişikliğinin etkilerine karşı davranış ve uyumla ilgili 1920 Ağustos tarihlerindeki istişare toplantısına Samsun’un ev sahipliği yapacağını açıklayan Daire Başkanı Ali Tulumen, “Küresel ısınma konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Samsun, Muğla, Konya ve Sakarya gibi 4 pilot ilde uygulanan bir projesi var. Bunun istişare toplantısı yapılacak. Toplantıda içinde turizm ve sanayi sektörlerinin olduğu 8 başlık, uzmanlar tarafından masaya yatırılacak. Her bir sektörle ilgili ilimiz ölçeğinde uyum planlarının nasıl geliştirilebileceğinin hazırlığı yapılacak. Bu planlar da bizim 20302050 vizyonlarımıza yön verecek” ifadelerini kullandı.

Bilgilendirme ziyaretlerine eşlik eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat ise, ‘Samsun İçin El Ver’ projesinin çevre temizliği ve sıfır atık yönetimi konusunda önemli rol oynayacağını kaydetti. Bolat, “İklim değişikliği tek başına bir konu değil, karbon ayak izleri, çevre kirliliği, atık yönetiminin planlamaması sebebiyle bundan olumsuz etkilenerek meydana gelen bir durum. Bununla da ilgili Samsun Büyükşehir Belediyesi ile daha temiz Samsun için ortak proje başlattık. Hepimizin çabalarıyla bu mümkün diyerek herkese ‘Haydi Sen de Sıfır Atık Hareketine Katıl’ diyoruz. Yaptığımız çalışma, atık yönetim planının alt yapısıdır. Temel amaç da kaynağında yerinde mücadeledir. Bu nedenle projeyi, şehrimizin en dinamik yerleri olan sanayi sitelerinde yapıyoruz. İşyerlerini ziyaret ederek, atık yağlar, oto lastik, aküler, piller ve malzemelerin tamamının yönetimiyle ilgili çalışanları bilgilendiriyoruz. Projeyle çevre bilinci artacak ve kirliliğin önüne geçmiş olacağız. Bu şekilde atıkları minimize edip ekonomiye katkısını artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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