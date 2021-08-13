Samsun'dan selzede komşuya can suyu Başkan Demir: "Yaralarımızı birlikte saracağız"

Sel felaketi yaşanan Sinop’un Ayancık ilçesine yardıma koşan Samsun Büyükşehir Belediyesi, bölgede hasar gören içme suyu hatlarını tamir etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin bu desteğine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da teşekkür etti. Tankerlerle ilçeye su taşıyan SASKİ ekipleri vatandaşların temel ihtiyaçlarını da karşıladı. Başkan Mustafa Demir, “Yaralarımızı hep birlikte saracağız” dedi.

Sinop, Bartın ve Kastamonu'da etkili olan ve 27 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel ve taşkınlar nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediyesi bölgeye ekiplerini sevk etti. Yardım için adeta seferber olan Büyükşehir Belediyesi, temel ihtiyaç malzemesi noktasında da yardımlarını esirgemedi. Felaketin ilk anlarından itibaren anında harekete geçen Büyükşehir Belediyesi bölgeye toplam 51 personelini ve 66 aracını gönderdi.



SASKİ tamir etti

Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan içme suyu sorununa da Büyükşehir Belediyesi el attı. Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü bölgede hasar gören su hatlarını tamir etti. Tankerlerle bölgeye su takviyesi yaptı. SASKİ ekiplerinin yaptığı çalışma ile depolara su akmaya başladı. İlçe halkı bugün itibariyle Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekiplerinin müdahalesi ile suya kavuştu. Sel felaketi için organize olan ekipler afet bölgesinden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda su ve gıda yardım kolilerini de bölge halkına dağıttı.



Bakan Karaismailoğlu’ndan teşekkür

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Ayancık'ta incelemelerde bulunarak her zaman ilçe halkının yanında olduklarını söyledi. 51 personeli ve 66 aracı ile Batı Karadeniz'i vuran selin izlerini silmeye çalışan ekiplere katkı veren Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bu desteğine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da teşekkür etti. Bölgede afetin etkilerini ortadan kaldırmak üzere tüm kurumların koordine çalıştığını anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in şahsın da Samsunlu hemşehrilerimize çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun” diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de, “Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Bölge halkına da geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Demir, “Geçtiğimiz haftalarda orman yangınlarımızla büyük üzüntü yaşadık. Şimdi de bölgeden gelen sel felaketi yüreğimizi yakıyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralarımızı hep birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.

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