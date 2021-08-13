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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski mezarlık alanında esrar ve kenevir ele geçti

İHA

Eski mezarlık alanında esrar ve kenevir ele geçti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde eski mezarlık alanında 4 bin 600 gram kubar esrar ve 233 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Karamustafalı Mahallesi'nde eski mezarlık alanında otlar ve dikenlik içinden kıvrılarak uzayan, tünel ile girilen alan içerisinde kenevir bitkisi yetiştirildiği tespit edildi. Yapılan operasyonda 4 bin 600 gr kubar esrar ve boyları 35 metre arasında 233 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili aynı mahallede ikamet eden M.S. (22) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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