Çarşamba'dan Sinop'a yardım tırı Başkan Doğan: “Yaralarımızı birlikte saracağız”

Çarşamba Belediyesince hazırlanan yardım tırı, Sinop bölgesinde selden etkilenen vatandaşlar için yola çıktı.

Çarşamba Belediyesi tarafından Sinop’ta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanan ve içerisinde kuru bakliyat ağırlıklı gıdalar ile hijyen malzemeleri bulunan tır, bugün afet bölgesine hareket etti. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Birlikte güçlüyüz. Yaralarımızı hep birlikte, yan yana saracağız” dedi.

İlk olarak Muğla bölgesindeki yangından etkilenen vatandaşlara gönderilmesi planlanan yardım tırı, Türk Kızılay’ı ile yapılan görüşmeler doğrultusunda Muğla’da yardım malzemelerine olan ihtiyacın azalması ve Sinop’ta yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgede yardım ihtiyacının artmasından dolayı, selden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere Sinop’a doğru yola çıktı.



Sinop’a yardım eli

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Ülkemiz genelinde son haftalarda yangınlar ve sellerle mücadele ettik. Böyle günlerde Türk halkının yardımseverliğine, dayanışmasına bir kez daha şahit oluyoruz. Hep birlikte yaralarımızı sarmak, dertlere derman olmak için çabaladık. Muğla bölgesindeki yangından etkilenen kardeşlerimize göndermek üzere yardım tırımızı hazırlarken Kızılay ile görüşmelerimiz sonucunda o bölgede yardıma ihtiyacın azaldığı, Sinop’ta yaşanan selden etkilenen vatandaşlarımızın yardıma ihtiyacı olduğu bilgisini aldık. Kuru bakliyat ağırlıklı gıdalar ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım tırımız Cuma günü yola çıktı. Yeter ki birliğimiz daim olsun, her türlü zorluğun üstesinden kardeşçe geliriz. Ülkemiz genelinde meydana gelen yangınlar ve sellerde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” şeklinde konuştu.

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