Samsun Alaçam Şirinköy Dütmen Yayla Şenlikleri yapıldı.
Alaçam Şirinköy Muhtarlığı tarafından 8.'si düzenlenen Dütmen Yayla Şenlikleri'nde minikler, yıldız ve büyükler kategorisinde kıran kırana geçen karakucak güreşlerinde dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi. Şirinköy Dütmen Yayla Şenlikleri'nin ilerleyen senelerde de devam edeceğini söyleyen Şirinköy Muhtarı Seyit Ali Ceylan, "Şenliklerimizin bu yıl sekizincisin düzenliyoruz. Şenliklerimize uzaktan ve yakından katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum. Yayla şenliğimizi bundan sonraki yıllarda da devam ettireceğiz. Elimizden geldiği kadar geleneklerimizi ve göreneklerimizi yaşatmaya, birlik ve beraberliğimizi sağlamaya çalışıyoruz" dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.