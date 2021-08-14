Samsun'da minibüs ağaca çarptı: 2 yaralı

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Samsun'da minibüsün yoldan çıkıp ağaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Yeşilköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Ç. idaresindeki 52 DK 454 plakalı minibüs yoldan çıkıp ağaca çarptı. Kazada, araç sürücüsü Kerim Ç. ile Yasin Hamza A. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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