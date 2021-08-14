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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baba-oğula Hint keneviri gözaltısı

İHA

Baba-oğula Hint keneviri gözaltısı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde fındık bahçesinde yapılan aramada 85 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, baba ile oğlu gözaltına alındı.
Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Çarşamba ilçesi Ağcagüney Mahallesi'nde ikamet eden Ş.A(64) ve oğlu C.A.'nın (44) fındık bahçesine yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi alındı. Bilgi üzerine yapılan aramada şahsın fındık bahçesi içerisinde boyları 30 cm ile 200 cm arasında değişen 85 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.A. ve oğlu C.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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