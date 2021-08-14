Baba-oğula Hint keneviri gözaltısı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde fındık bahçesinde yapılan aramada 85 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, baba ile oğlu gözaltına alındı.

Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Çarşamba ilçesi Ağcagüney Mahallesi'nde ikamet eden Ş.A(64) ve oğlu C.A.'nın (44) fındık bahçesine yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi alındı. Bilgi üzerine yapılan aramada şahsın fındık bahçesi içerisinde boyları 30 cm ile 200 cm arasında değişen 85 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.A. ve oğlu C.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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