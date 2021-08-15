Samsun'da bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu

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Samsun'da bir kişi kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir otelde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde kalan Alaattin E. otel odasında görevliler tarafından ölü olarak bulundu. Olay polise haber verildi. Alaattin E.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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