Dijital dünyanın yeni sesi Türkiye’nin video ve ses içerikli ilk interaktif dergisi SamsunE-Dergi’nin 2’nci sayısı yayında

Samsun Büyükşehir Belediyesi basın birimince hazırlanan ‘Türkiye’nin video ve ses içerikli ilk interaktif dergisi’ olan ‘SamsunEDergi’nin 2’nci sayısı çıktı.

Kent tanıtımlarında bilgi ve iletişim teknolojilerine büyük önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin video ve ses içerikli ilk interaktif dergisinin 2’nci sayısını yayımladı. SamsunEDergi’de; Selçuk Bayraktar, Dr.Ender Saraç, Birol Güven, Mehmet Altıparmak, Prof.Dr. Mustafa Karataş gibi ünlü isimlerle yapılan özel röportajlar yer alıyor. Derginin içerisinde yine bir ilke daha imza atılarak sanal gerçeklik çalışması da yerleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yazılım ve içerikleri basın birimi tarafından hazırlanan derginin sadece ülkenin dört bir yanından değil; farklı ülkelerden de Samsunlular tarafından takip edildiğini söyledi.

Sanat, tarih, kültür, turizm, edebiyat, sosyal yaşam ve sporda şehrin tüm özelliklerini sanal dergiyle tanıtmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait derginin2’nci sayısı 156 sayfa olarak hazırlandı. BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Senarist ve Yapımcı Birol Güven, Uzman Doktor Ender Saraç, Şef Can Oba, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş gibi ünlü isimlerin yer aldığı dergide ayrıca uluslararası bir vakıf tarafından dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasında gösterilen Samsun Salıpazarı Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş ileSamsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak gibi alanında uzman birçok isimle yapılan özel röportajlar da yer alıyor.



Yazılım ve içerikler basın biriminde hazırlandı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilk sayısında 98 bin 700 okuma oranına ulaşan Samsun EDergi’nin 7’den 70’e herkese hitap ettiğini söyleyerek, “Vizyoner bir bakış açısıyla hazırlanan dergimizin yazılımı ve tüm içerikleri basın birimimizde hazırlanıyor. Dolayısı ile sıfır maliyetle hazırlanan ve Türkiye’de bir ilke imza atılan bu çalışma ile sadece ülkemizin dört bir yanından değil, farklı ülkelerden de hemşehrilerimiz tarafından takip ediliyor olmak bizleri sevindirdi” dedi. ‘Samsunedergi’ adresi üzerinden ücretsiz okunabilen ve 3 ayda bir dijital olarak yayınlanan dergi sanattan, turizme, kültürden, eğitime, sağlıktan, spora çeşitli konuların yer aldığı içeriklerle dikkat çekiyor. Derginin her sayısında Samsun’un bir ilçesi ele alınarak okuyucularına tanıtılıyor. İkinci sayısında da Samsun Vezirköprü ilçesi ele alınırken, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile öne çıkan lezzetlerine yer verildi.

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