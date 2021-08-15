Bakan Karaismailoğlu'nun helikopteriyle vatandaşlar tahliye ediliyor

Sinop'ta yaşanan sel felaketinde köprüleri yıkılarak karadan ulaşım sağlanamayan Türkeli ilçesine helikopter havadan yardım malzemesi ulaştırırken, bir yandan da ilçede bulunan vatandaşları tahliye ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Bakanlığa ait kendisine tahsis edilen helikopteri kurtarma çalışmalarına yönlendirerek destek veriyor.



Şiddetli sel suları Türkeli ilçesinde bulunan köprüleri yıktı. İlçeye sadece havadan ve denizden ulaşım sağlanırken bir yandan da vatandaşlar tahliye ediliyor. İlçede mahsur kalan veya başka bir yere gitmek isteyen vatandaşlar halı sahada toplanarak nakil işlemleri gerçekleştiriliyor. Kendisinin makam helikopterini tahliye çalışmalarına yönlendiren Bakan Karaismailoğlu, vatandaşların daha çabuk istedikleri yerlere gitmelerine destek veriyor. Ayrıca Türkeli ve Ayancık ilçelerinde selzedelerle sohbet eden Bakan Karaismailloğlu, yaraların tez zamanda sarılacağını ve ulaşım konusunda meydana gelen hasarların hızlıca giderileceğini söyledi.

Öte yandan tahliye esnasında kimi vatandaşların tatil için ilçeye geldikleri ve sele yakalandıkları öğrenilirken çocuklar ise ilk defa helikopterlere bindikleri için heyecanlı olduklarını söyledi.

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