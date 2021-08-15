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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta vatandaşların tahliyesi helikopterlerle sürüyor

İHA

Sinop'ta yaşanan sel felaketinde köprüleri yıkılarak karadan ulaşım sağlanamayan Türkeli ilçesine helikopter havadan yardım malzemesi ulaştırırken, bir yandan da ilçede bulunan vatandaşları tahliye ediyor.

Sinop'ta vatandaşların tahliyesi helikopterlerle sürüyor

Sinop'ta yaşanan sel felaketinde köprüleri yıkılarak karadan ulaşım sağlanamayan Türkeli ilçesine helikopter havadan yardım malzemesi ulaştırırken, bir yandan da ilçede bulunan vatandaşları tahliye ediyor.

Şiddetli sel suları Türkeli ilçesinde bulunan köprüleri yıktı. İlçeye sadece havadan ve denizden ulaşım sağlanırken bir yandan da vatandaşlar tahliye ediliyor. İlçede mahsur kalan veya başka bir yere gitmek isteyen vatandaşlar halı sahada toplanarak nakil işlemleri gerçekleştiriliyor. Sel bölgesinde sürekli alanda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden görevlendirdiği helikopter ile vatandaşlar tahliye ediliyor. Ayrıca Türkeli ve Ayancık ilçelerinde selzedelerle sohbet eden Bakan Karaismailloğlu, yaraların tez zamanda sarılacağını ve ulaşım konusunda meydana gelen hasarların hızlıca giderileceğini söyledi.

Öte yandan tahliye esnasında kimi vatandaşların tatil için ilçeye geldikleri ve sele yakalandıkları öğrenilirken, çocuklar ise ilk defa helikopterlere bindikleri için heyecanlı olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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