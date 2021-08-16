Telefonla 14 bin lira dolandırıldı

Samsun'da bir kişi telefonla kendisini arayan dolandırıcının tuzağına düşerek 14 bin lira dolandırıldı.

Olay, Samsun’un Kavak ilçesinin Ahırlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A.’yı telefonla arayan bir kişi internet üzerinden bir firmadan satın aldığı ürünle ilgili kendisini aradığını söyledi. Kimliği belirsiz dolandırıcının tuzağına düşen N.A. şahsın verdiği hesaba toplam 14 bin lira para yatırtarak dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan N.A. jandarmaya şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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