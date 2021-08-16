Çarşamba Nüfus Müdürlüğünde yeni konsept

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba Nüfus Müdürlüğünde yeni konsept

İHA

Çarşamba Nüfus Müdürlüğünde yeni konsept

Samsun Çarşamba Nüfus Müdürlüğü binasının tamamlanan yeni konsept sonrası açılışı gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı kararıyla hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini arttırmak aynı zamanda nezih bir ortamda hizmet verebilmek amacıyla 'Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti' tadilatına alınan Çarşamba Nüfus Müdürlüğü binası, inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmet vermeye başladı. Nüfus Müdürlüğü hizmet binasında inşaat çalışmalarında emeği geçen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'a İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından plaket takdim edildi.
Açılışta konuşan İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediyesinin her konuda her türlü imkanı sağladığını belirterek, "Bu konuda büyük katkı veren belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz de bu günün ansına bir plaket takdim ediyoruz. Belediyemiz bize Kovid19 ile mücadele kapsamında her türlü imkanı tahsis etti. Araçları ile personeli ile her türlü desteği sağladı. Nüfus Müdürlüğü çalışmalarında da her türlü desteği verdi. Bu konuda kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kaymakamlığımıza yakışır bir hizmet binası"
Çarşamba Nüfus Müdürlüğünün farklı bir konseptte kavuşmasından ötürü mutluluk duyduğunu dile getiren Belediye Başkanı Halit Doğan, "Burada çalışan arkadaşlarımız ve hizmet alan tüm Çarşambalı hemşerilerimiz ve dışarıdan gelen tüm hemşerilerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Onların daha rahat ortamlarda çalışması bizi daha çok mutlu eder. Kaymakamlığımıza da yakışır bir hizmet binası olmuş oldu. Hayırlı olmasını diyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çarşamba'da şenlik
YEREL HABERLER Çarşamba'da şenlik
Samsun'daki silahlı saldırıya 6 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'daki silahlı saldırıya 6 gözaltı
30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği başladı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği başladı
Başkan Sandıkçı: “Sel bölgesine yardımlarımız devam edecek”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Sel bölgesine yardımlarımız devam ...
Şizofreniyi yenmeye çalışan şair 11. kitabını çıkardı
YEREL HABERLER Şizofreniyi yenmeye çalışan şair 11. kitabını çıkardı
Başkan Demir: “Vatandaşlarımız çamura basmadan mahallesine gidecek”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Vatandaşlarımız çamura basmadan ...
Ekmekten sonra simide zam gündemde Yiğit: “Simide zam talebi gelirse değerlendirmeye alırız”
YEREL HABERLER Ekmekten sonra simide zam gündemde Yiğit: “Simide zam ...
24 yaşındaki genç tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
YEREL HABERLER 24 yaşındaki genç tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde TYT taban puanı aşağıya çekildi
YEREL HABERLER Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde TYT taban ...
Telefonla 14 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Telefonla 14 bin lira dolandırıldı
Ormanlık alanda kenevir bitkisi yetiştiren 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ormanlık alanda kenevir bitkisi yetiştiren 4 kişi ...
Sanayi esnafı o geceyi anlattı: "Dükkanlarımızın gidişini izledik" Büyük yıkımın yaşandığını Ayancık sanayisinde selin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Sanayi esnafı o geceyi anlattı: "Dükkanlarımızın ...
Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren şahsı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren şahsı itfaiye ...
Samsun'da 540 gram kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 540 gram kubar esrar ele geçirildi
Kınık: "İkinci oto piyasası olduğu yerde sayıyor" ÖTV indiriminin 2. el otomobil piyasasına etkisi
YEREL HABERLER Kınık: "İkinci oto piyasası olduğu yerde sayıyor" ÖTV ...
Vücudun ‘orkestra şefi’ hipofiz bezi: Kendisi küçük, etkisi büyük
YEREL HABERLER Vücudun ‘orkestra şefi’ hipofiz bezi: Kendisi küçük, ...
DEAŞ'tan aranan yabancı uyruklu şahıs yol uygulamasında yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ'tan aranan yabancı uyruklu şahıs yol ...
Bebeklerde ek gıdaya geçişte yapılması gerekenler
YEREL HABERLER Bebeklerde ek gıdaya geçişte yapılması gerekenler
Şüpheli araçtan 429 adet sikke ve 3 adet heykel ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan 429 adet sikke ve 3 adet heykel ele ...
Başkan Topaloğlu, maaşını AFAD’a bağışladı
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu, maaşını AFAD’a bağışladı
Milli sporcular Şahinkaya kanyonunda stres attı
YEREL HABERLER Milli sporcular Şahinkaya kanyonunda stres attı
Sinop'ta vatandaşların tahliyesi helikopterlerle sürüyor
YEREL HABERLER Sinop'ta vatandaşların tahliyesi helikopterlerle ...
Samsun'dan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'dan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Dijital dünyanın yeni sesi Türkiye’nin video ve ses içerikli ilk interaktif dergisi SamsunE-Dergi’nin 2’nci sayısı yayında
YEREL HABERLER Dijital dünyanın yeni sesi Türkiye’nin video ve ses ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.