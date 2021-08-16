Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bakım evinde balkondan düşme olayıyla açıklama “Bahse konu işletme bir bakımevi olmayıp, Bakanlığımızla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Ayrıca işletmenin kapatılması için daha önce defaatle işlem yapılmıştır” “Yaşlımızın vefatı üzerine suç duyurusunda bulunulmuş olup adli merciler gerekli soruşturmayı yürütmektedir"

Samsun'da özel bir bakım evinin 3. katındaki balkondan düşen yaşlı adamın ölümüyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada olayın yaşandığı yerin kaçak olduğu ve daha önce de suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, soruşturmanın yürütüldüğü kaydedildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan özel bir yaşlı bakım evinde dün sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet C.Ç. (94) kaldığı bakım evinin 3. katındaki balkondan düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet C.Ç yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bahse konu işletme bir bakımevi olmayıp, Bakanlığımızla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Ayrıca işletmenin kapatılması için daha önce defaatle işlem yapılmıştır. Haberde, 94 yaşındaki A.C.Ç'nin 3. kat balkonundan düşerek ağır yaralandığı ve hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği kaydedilmiştir. Olayın gerçekleştiği adreste bulunan işletme, izinsiz yaşlı bakımı yaptığı için 8 Ağustos 2019 tarihinde bakanlığımızın girişimleriyle yetkili merciler tarafından kapatılmıştır. Kuruluşun pansiyon adı altında ruhsatsız işletilmeye devam edildiğinin ikinci kez tespit edilmesi üzerine 9 Ekim 2019 tarihinde tekrar Valilik tarafından kapatma ve tahliye kararı verilmiştir. Söz konusu işletmenin pansiyon izinleri ile yaşlılara hizmet verdiğinin belirlenmesi üzerine ilgili belediye tarafından ruhsatı iptal edilerek kapatılmasına yönelik 8 Eylül 2020 tarihinde karar alınmıştır. Belediye tarafından gerçekleştirilen söz konusu kapatma işlemi Samsun 3. İdare Mahkemesinin 2020/739 Esas sayılı yürütmenin durdurulması kararına istinaden gerçekleştirilememiştir. Yaşlımızın vefatı üzerine suç duyurusunda bulunulmuş olup adli merciler gerekli soruşturmayı yürütmektedir" denildi.

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