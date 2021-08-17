Fındık toplamaya geldikleri memleketlerinde silahlı saldırıya uğrayan anne öldü, kızı yaralı



Mehmet Emin COŞKUNDERE/ TERME (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Terme ilçesinde, husumetli olduğu akrabası Erkan A.'nın (40) silahlı saldırısında Hacer A. (37) hayatını kaybetti, kızı Ebru A. (16) ağır yaralandı. Erkan A., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, anne- kızın İstanbul'dan fındık toplamak için memleketlerine geldiği öğrenildi.

Olay, dün akşam, ilçeye bağlı Emiryusuf Mahallesi´nde meydana geldi. Hacer A., çocuklarıyla birlikte İstanbul´dan fındık toplamak için memleketi Samsun'un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi´ndeki evlerine geldi. İddiaya göre, Hacer A.´nın kızı Ebru A. ile evlenmek isteyen ancak kabul edilmeyince aralarında husumet oluşan akrabaları Erkan A., evlerine zorla girdi. Erkan A. ile Hacer A. arasında tartışma çıktı. Bu sırada Erkan A., belinden çıkardığı tabancayla anne ve kızı vurup, kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde Hacer A.´nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı Ebru A. ise ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ebru A., hayati tehlikesi olduğu için buradan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Kaçan Erkan A. ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Terme Mehmet Emin COŞKUNDERE

2021-08-17 09:53:52



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