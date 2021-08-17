Samsun aşı haritasında ‘mavi’lerin arasında ‘sarı’ kaldı

Sağlık Bakanlığı’nın 16 Ağustos’ta açıkladığı ‘Günlük Kovid19 Tablosu’nda Samsun, çevresindeki ‘mavi’ illerin arasında 'sarı' kaldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahretin Koca, Türkiye’de en az 1 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesi rakamlarını paylaştı. Bakan Koca’nın paylaştığı ‘Günlük Kovid19 Tablosu’nda Samsun çevresindeki Ordu ve Amasya’nın ardından Sinop da aşılamada mavi kategoriye yükseldi. Yüzde 73,7 ile sarı kategoride bulunan Samsun'un diğer illerin arasında ada gibi kalması dikkat çekti.

Açıklanan son verilere göre Ordu’da aşılanma oranı yüzde 78,3 ile mavi, Amasya yüzde 81,9 ile mavi ve Sinop yüzde 75,4 ile mavi kategoride yer aldı. Bu 3 ilin ortasında ada gibi kalan Samsun ise yüzde 73,7 aşılanma oranı ile sarı kategoride yer aldı.

Öte yandan Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 18 ildeki aşılama yüzdeleri ise söyle:

Artvin yüzde 76,7 (mavi), Rize yüzde 71,7 (sarı), Trabzon yüzde 71,5 (sarı), Bayburt yüzde 57,9 (turuncu), Gümüşhane yüzde 53,1 (kırmızı), Giresun yüzde 77,6 (mavi), Ordu yüzde 78,3 (mavi), Amasya yüzde 81,9 (mavi), Sinop yüzde 75,4 (mavi), Samsun yüzde 73,7 (sarı), Tokat yüzde 71,9 (sarı), Çorum yüzde 74,8 (sarı), Kastamonu yüzde 73,5 (sarı), Karabük yüzde 70,6 sarı), Bartın yüzde 77,4 (mavi), Zonguldak yüzde 74,5 (sarı), Düzce yüzde 69,5 (sarı) ve Bolu yüzde 75,6 (mavi).”

Bakan Fahrettin Koca, son paylaştığı verilerle birlikte şu ifadeleri kullandı:

“Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var.”

Bakan Koca maviye yükselen Sinop için ise "Sinop düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75’in üzerinde. Düşük riskli il sayımız 28’e yükseldi" paylaşımında bulundu.

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